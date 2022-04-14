14 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 14 Nisan 2022 Perşembe

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 14 Nisan Perşembe günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para fiyatları sert düşüş göstermesinin ardından yükselmeye başlamıştı. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Bitcoin kaç TL? 14 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

14 Nisan 2022 Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 603.693,86 , Bitcoin satış fiyatı ise 603.693,72 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 14 Nisan 2022 Perşembe günü yüzde 3,49 yükseldi. Bitcoin'in alış fiyatı 41.340,40, Bitcoin'in satış fiyatı 41.340,39 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 14 Nisan 2022 Perşembe günü yüzde 2,36 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 3.115,0100 satış fiyatı ise 3.115,0000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

14 Nisan 2022 Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 45.488,4910 TL, satış fiyatı 45.488,3450 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 14 Nisan 2022 Perşembe günü yüzde 0,57 yükseldi. 14 Nisan 2022 Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 0,1412 satış fiyatı ise 0,1411 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

14 Nisan 2022 Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 2,0619 satış fiyatı ise 2,0605 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 14 Nisan 2022 Perşembe günü yüzde 2,65 arttı. Ripple alış fiyatı 0,7360 Dolar, satış fiyatı ise 0,7359 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,7478 TL, satış fiyatı ise 10,7463 TL oldu.

