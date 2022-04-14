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14 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 14 Nisan 2022 Perşembe

14.04.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Haftanın dördüncü günü de kripto para alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları ile kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Kripto para fiyatları sert düşüş göstermesinin ardından yükselmeye başlamıştı. Peki 14 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 14 Nisan 2022 Perşembe Ethereum, Dogecoin, Ripple güncel fiyatlar...

14 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 14 Nisan 2022 Perşembe

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 14 Nisan Perşembe günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para fiyatları sert düşüş göstermesinin ardından yükselmeye başlamıştı. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Bitcoin kaç TL? 14 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

14 Nisan 2022 Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 603.693,86 , Bitcoin satış fiyatı ise 603.693,72 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 14 Nisan 2022 Perşembe günü yüzde 3,49 yükseldi. Bitcoin'in alış fiyatı 41.340,40, Bitcoin'in satış fiyatı 41.340,39 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 14 Nisan 2022 Perşembe günü yüzde 2,36 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 3.115,0100 satış fiyatı ise 3.115,0000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

14 Nisan 2022 Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 45.488,4910 TL, satış fiyatı 45.488,3450 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 14 Nisan 2022 Perşembe günü yüzde 0,57 yükseldi. 14 Nisan 2022 Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 0,1412 satış fiyatı ise 0,1411 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

14 Nisan 2022 Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 2,0619 satış fiyatı ise 2,0605 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 14 Nisan 2022 Perşembe günü yüzde 2,65 arttı. Ripple alış fiyatı 0,7360 Dolar, satış fiyatı ise 0,7359 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,7478 TL, satış fiyatı ise 10,7463 TL oldu.

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