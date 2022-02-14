14 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14 Şubat 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

14 Şubat altın bilezik ve altın fiyatları piyasaların açıldığı ilk gün olan Pazartesi gününde vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyen kişiler ile altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar altın ve altın bilezik fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Birçok vatandaş "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmaya hız verdi. Şubat ayının üçüncü haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 14 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

14 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 737,47 TL, satış fiyatı 742,01 TL olmuştu. Piyasalar bugün saat 9:40'da açılacak. Güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatlarına eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

18 ayar altının alış fiyatı 589,85 Tl, satış fiyatı ise 590,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 ayar altın alış fiyatı 441,17 Tl olurken, satış fiyatı 533,26 TL oldu.



