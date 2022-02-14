14 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 14 Şubat 2022 Pazartesi

14 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler ellerindeki parayı değerlendirmek ve kripto para alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Kripto paralardaki dengesizlik sürerken Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın kararları ile ülkedeki diğer gelişmeler fiyatları etkiliyor. Bitcoin'in durumu; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarına da etkiliyıor. Peki 14 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 14 Şubat Pazartesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 14 Şubat Pazartesi günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 566.845,18 TL oldu. Satış fiyatı 570,077.00 ₺ oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 14 Şubat Pazartesi sabahı alış fiyatı 39,138.00 ₺

dolar, satış fiyatı da 38,825.63 ₺ dolardan işlem görüyor.

