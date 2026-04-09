14 yıllık serüven sona eriyor! Kahve ve donut zinciri piyasadan çekiliyor

ABD merkezli kahve ve donut zinciri Dunkin’, 2026 sonunda Hindistan pazarından tamamen çıkıyor. 70 şubeden 27 şubeye düşen firmanın yerel franchise ortağı Jubilant FoodWorks, yeni sözleşme yapılmayacağını duyurdu.

14 yıllık serüven sona eriyor! Kahve ve donut zinciri piyasadan çekiliyor
Cansu Çamcı

Dünya genelinde geniş bir ağa sahip olan Dunkin’, Hindistan’daki 14 yıllık serüvenini sonlandırma kararı aldı.

Şirketin yerel franchise ortağı Jubilant FoodWorks, mevcut anlaşmanın 31 Aralık 2026’da sona ermesiyle birlikte sözleşmeyi yenilemeyeceğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte markanın ülkedeki tüm operasyonlarının kademeli olarak sonlandırılması ve mağazaların kapanması bekleniyor.

YETERİNCE GELİR ELDE EDEMEDİ

Kararın temelinde finansal performansın beklentilerin altında kalması yer alıyor. Şirketin Hindistan operasyonlarının sınırlı gelir üretmesi ve zarar yazması, yönetimi farklı bir stratejiye yönlendirdi. Jubilant FoodWorks’un, kaynaklarını daha güçlü performans gösteren Domino’s ve Popeyes gibi markalara kaydırma kararı aldığı belirtiliyor.

14 yıllık serüven sona eriyor! Kahve ve donut zinciri piyasadan çekiliyor 1

MAĞAZA SAYISI HIZLA DÜŞTÜ

Dunkin’, Hindistan’daki en parlak döneminde 70’in üzerinde şubeye ulaşmıştı. Ancak son yıllarda operasyonların küçülmesiyle bu sayı 2025 sonu itibarıyla 27’ye kadar geriledi. Şirket, geçtiğimiz yıl içinde de birçok şubeyi kapatarak küçülme sinyalleri vermişti.

GELENEKSEL ALIŞKANLIKLARLA ÖRTÜŞMEDİ

Dunkin’in Hindistan’da kalıcı başarı yakalayamamasının en önemli nedeni, tüketici alışkanlıklarına tam uyum sağlayamaması oldu. Markanın “hızlı kahve ve donut” odaklı Amerikan konsepti, Hindistan’daki geleneksel kahvaltı alışkanlıklarıyla örtüşmedi. Ayrıca çay tüketiminin yaygın olduğu pazarda kahve odaklı bir modelin sınırlı karşılık bulduğu ifade ediliyor.

MARKA KİMLİĞİ ZAYIFLADI

Dunkin’, zamanla menüsüne burger, wrap ve yerel ürünler ekleyerek adapte olmaya çalıştı. Ancak bu değişim, markanın net bir konumlandırma sunamamasına yol açtı. Uzmanlar, Dunkin’in ne tam bir kafe ne de fast-food zinciri olarak algılandığını ve bu durumun müşteri bağlılığını zayıflattığını belirtiyor.

KAPANIŞ SÜRECİ KADEMELİ OLACAK

Şirket, 2026 sonuna kadar mağazalarını aşamalı şekilde kapatacak ya da devredecek. Sürecin, mevcut franchise sözleşmesi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütüleceği ifade edildi.

