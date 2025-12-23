FİNANS

145 yılık Bulgar levası tarih oldu! Edirne'deki döviz bürosu tabelalarından kaldırıldı

145 yıl sonra Bulgaristan'ın para birimi olan leva tarih oldu. Bulgaristan; 1 Ocak 2026'dan itibaren euroya geçerek Euro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olmaya hazırlanırken; Edirne'deki döviz bürolarında da fiyat bilgilendirme tabelaları da değişti. TCMB) de 2 Ocak 2026'dan itibaren alım satıma konu olan dövizler listesinden Bulgar levasını çıkardı.

Bulgaristan’ın euroya geçiş kararı, ülke ekonomisinde tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren Euro Bölgesi’nin 21’inci üyesi olacak Bulgaristan’da, 1881’den bu yana kullanılan leva yerini euroya bırakacak; böylece yaklaşık 145 yıllık ulusal para birimi dönemi sona erecek.

1 EURO KAÇ BULGAR LEVASI?

Euroya geçişle birlikte uygulanacak sabit kur ise 1 euro=1,95583 Bulgar levası olarak belirlendi.

MERKEZ BANKASI'NDAN RESMİ LEVA DÜZENLENMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ocak 2026'dan itibaren alım satıma konu olan dövizler listesinden Bulgar levasını çıkardı.

Söz konusu karar, 20 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Alınan kararla birlikte, TCMB nezdinde Bulgar levası üzerinden gerçekleştirilen alım-satım işlemleri 2026 yılının başından itibaren sona erecek.

Bulgaristan'ın euroya geçmesiyle birlikte söz konusu işlemler bundan sonra euro üzerinden yapılacak.

TABELADAN KALKTI

Gelişmeler neticesinde Bulgaristan ile yoğun sınır ticaretinin yaşandığı Edirne'de döviz bürolarındaki fiyat bilgilendirme tabelalarından Bulgar levası kuru kaldırıldı.

Her ne kadar tabelalarda yer almasa da, döviz bürolarının leva bozdurma işlemlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Leva bozdurmak isteyen vatandaşlar için alım fiyatlarının 20 ile 24 TL arasında değiştiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Euro Bulgar Levası Bulgaristan Merkez Bankası
