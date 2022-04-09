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15-60 yaş arası herkese günlük İŞKUR'dan günlük 180 TL'ye kadar harçlık! Başvuran ve katılım gösteren herkese sağlanıyor!

09.04.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR'dan günlük 180 TL'ye kadar harçlık! 15-60 yaş arası herkese veriliyor. Başvuran ve katılım gösterenlere nakit para ödemesi yapılıyor. Her ilde faaliyet gösteren ve milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR'un iş başı eğitim programına katılım gösterenlere günlük harçlık veriliyor. Hem eğitim alan kişiler hem de para kazanma fırsatı yakalıyor.

15-60 yaş arası herkese günlük İŞKUR'dan günlük 180 TL'ye kadar harçlık! Başvuran ve katılım gösteren herkese sağlanıyor!

İŞKUR'dan günlük 180 TL'ye kadar harçlık! 15-60 yaşında katılım sağlayan herkese veriliyor. Her ay hem maaş sağlanıyor hem de eğitim veriliyor. İŞKUR üzerinden verilen ödemelerden faydalanmak için iş başı eğitim programlarına kayıt olmak gerekiyor. Yüzde 70 katılım şartlarını yerine getiren adaylara para desteği sağlanıyor. Ödenen miktarlar adayların statüsüne göre değişiklik gösteriyor.

İŞKUR'DAN GÜNLÜK 180 TL'YE VARAN ÖDEME!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sağlanan kurslarla, ilk kez işe girecek gençlerin sorunlarının aşılması amaçlanıyor.

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Kurum, ‘mesleki eğitim kursu’, ‘işbaşı eğitim programı’, ‘girişimcilik eğitimi’ gibi imkanlar sunuyor. Üstelik Türkiye’nin her ilinde ücretsiz olan bu mesleki eğitimler, öğretirken para da kazandırıyor. Eğitime ilişkin giderleri de İşkur karşılarken, istihdam garantisi olan kurslar da açılıyor.

81 İLDE DE BAŞVURULABİLİYOR

Bu fırsattan sadece gençler değil, iş arayan vasıfsız tüm vatandaşlar da faydalanabilir. Kurslara katılmak için ise şu şartlara bakılıyor: İşkur’a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. 15 yaşını tamamlamış olmak.

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Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip bulunmak. Emekli olmamak. İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri’ne istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabiliyor.

EĞİTİME GÖRE GÜNLÜK ÖDEMELER DEĞİŞİYOR

163.59 TL: İş arayan statüsündeki katılımcılara.

122.69 TL: Öğrencilere.

81.80 TL: İşsizlik ödeneği alanlara.

106 TL: Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara.

64 TL: Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına gidenlere.

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49 TL: İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara.

179.95 TL: Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara.

400 TL (aylık): Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için bakım desteği.

Primi ödeniyor: Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de yatırılıyor.

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