15 bin nüfuslu ilçede 71 milyon TL'lik bina: Sosyal medyada "şatafat, lüks" tepkileri yağıyor! "Keçiborlular da orada kalıyor herhalde"

Kamuda tasarruf tartışmalarını alevlendiren görüntü Keçiborlu'dan geldi. İlçedeki hükümet konağının sözleşmesi 29 Aralık 2016'da yapıldı ve binanın yapımına 2017'de başlandı. Bina için o dönem Isparta Valiliği bütçesinden 6 milyon 142 bin TL ödendi.

15 BİN NÜFUSLU İLÇEDE 71 MİLYON TL'LİK BİNA

Sözcü'de yer alan habere göre; binanın maliyeti yapıldığı yıl 1 milyon 739 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Güncel kurla ise bugünkü maliyeti yaklaşık 71 milyon TL oldu.

"KEÇİBORLU'DA EVLERİN ÇOĞU ÇATISIZ, SIVASIZ"

15 bin nüfuslu ilçede yapılan binanın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bir vatandaş binanın görüntüsünü paylaşıp “Burayı gördünüz mü bilmiyorum, Keçiborlu küçük bir ilçe. Konak ise külliye… Evlerin çoğunun çatısı, sıvası bile yok. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu o kadar güzel anlatıyor ki…. Üzücü…” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE BAŞBAKANLARI 10 NUMARA'DA ÜLKEYİ YÖNETİYOR

İngiltere Başbakanlarının kullandığı başbakanlık konutu “10 Numara” ile söz konusu hükümet konağının karşılaştırması da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU

Vatandaşlar sosyal medyada hızla yayılan hükümet konağına şatafat tepkileri gösterdi.



