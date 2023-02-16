FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, ne zaman ödenecek? 15 bin TL deprem taşınma yardımı başvuru tarihleri ve şartları 2023

15 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, ne zaman ödenecek? 15 bin TL deprem taşınma yardımı başvuru tarihleri ve şartları 2023

16.02.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 bin TL deprem yardımının kimlere verileceği ve ödemelerin ne zaman yapılacağı 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere ilişkin yapılan açıklama sebebiyle araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nda deprem yardımlarına ilişkin konuşmuştu. 15 bin TL deprem taşınma yardımı başvuru tarihleri ve şartları merak konusu oldu. Peki, 15 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, ne zaman ödenecek?

15 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, ne zaman ödenecek? 15 bin TL deprem taşınma yardımı başvuru tarihleri ve şartları 2023

15 bin TL deprem yardımı ile ilgili detaylar Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 büyük depremin ardından 15 bin TL taşınma desteği depremzede vatandaşlara verilecek. 15 bin TL deprem yardımı ile ilgili merak edilenler...

15 BİN TL DEPREM YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

15 bin TL deprem yardımı (taşınma desteği) depremzede vatandaşlara verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 15 bin TL deprem yardımının yanında verilecek desteklere de değindi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu çerçevede ilk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçları ile götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız."

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Öncelikle 100 milyar liralık kaynak tesis ettik. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteynır kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enkazı kaldırmanın faturası 12 milyar TL!Enkazı kaldırmanın faturası 12 milyar TL!
Yeni konutlar nereye yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladıYeni konutlar nereye yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Peş peşe açıklandı! Kredi borçlarına ertelemePeş peşe açıklandı! Kredi borçlarına erteleme

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı!

En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı!

İstanbul'ın sadece bir ilçesinde 2.300 bina! Yıkıma başlandı...

İstanbul'ın sadece bir ilçesinde 2.300 bina! Yıkıma başlandı...

İş Bankası'ndan kredi borçları kararı

İş Bankası'ndan kredi borçları kararı

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.