15 bin TL deprem yardımı kimlere verilecek, ne zaman ödenecek? 15 bin TL deprem taşınma yardımı başvuru tarihleri ve şartları 2023

15 bin TL deprem yardımı ile ilgili detaylar Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 büyük depremin ardından 15 bin TL taşınma desteği depremzede vatandaşlara verilecek. 15 bin TL deprem yardımı ile ilgili merak edilenler...

15 BİN TL DEPREM YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

15 bin TL deprem yardımı (taşınma desteği) depremzede vatandaşlara verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 15 bin TL deprem yardımının yanında verilecek desteklere de değindi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu çerçevede ilk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçları ile götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız."

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Öncelikle 100 milyar liralık kaynak tesis ettik. AFAD Acil Yardım ödeneğinden binası yıkılan, hasar gören vatandaşlarımız için hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteynır kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." ifadelerini kullandı.

