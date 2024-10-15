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15 Ekim'de öne çıkan ekonomi başlıkları; Borsa İstanbul, asgari ücret, doğal gaz fiyatları...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.10.2024 12:33
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Borsa İstanbul irtifa kaybederken geri alımlar sıklaşıyor. Dün 18 şirket geri alım yaptı. Cuma günü bu sayı 13’tü. Asgari ücret tartışmaları ekim ayından başladı. Çin’de nakliye için kullanılan kamyonlarda dizelden doğal gaza geçiş trendi var....

15 Ekim'de öne çıkan ekonomi başlıkları; Borsa İstanbul, asgari ücret, doğal gaz fiyatları...

Borsa İstanbul’da baskı sürerken, şirketlerin geri alım iştahı artıyor. Dün 18 şirket geri alım yaparken, cuma günü bu sayı 13’tü. Geri alımlarda aylar sonra Şişecam’ı görüyoruz. Şişecam, dün 37,58-37,98 TL fiyat aralığından 1 milyon pay geri alımı yaptı. Şişecam en son ağustos ayında geri alım yapmıştı. Türk Hava Yolları da 1 sene sonra başladığı geri alımların üçüncüsünü dün gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları, 259,25-261 TL aralığından 300 bin payı geri aldı. Büyüklerden gitmeye devam edersek Alarko Holding alımlarına devam ediyor. Dün 82,95-82,30 aralığından 120 bin 500 pay geri alındı.

Dünkü geri alım tablosu:

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret tartışmaları şimdiden başladı. Ekonomi Gazetesi’nden Besti Karalar’ın haberine göre, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu’nda 2025 yılı asgari ücretinin 23 ile 25 bin TL arasında olabileceği konuşuluyor. Temmuz ayında ara zam yapılmadığı için ocak ayında yapılacak artışın önemli olması bekleniyor. Ekonomi yönetimi, asgari ücreti enflasyon oranında artırmayı hedeflese de gerçekleşen enflasyon oranına göre daha yüksek bir artış gündemde olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, asgari ücretin enflasyona karşı korunacağını belirtti ve 25 bin TL seviyesini işaret eden açıklamalarda bulundu.

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Ekonomi yönetimi, temel prensip olarak asgari ücreti beklenen enflasyon oranında artırmayı planlıyor. Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde 2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 17.5 olarak öngörülüyor. Ancak, bu orandaki bir artışın Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından kabul edilmesi olası görünmüyor, çünkü bu yıl yalnızca bir kez zam yapıldı ve ocak ayından bu yana asgari ücret sabit kaldı.

Eğer 2025 yılı için öngörülen yüzde 17.5’lik enflasyon oranında bir artış yapılırsa, asgari ücret 19 bin 977 TL olacak. Ancak, gerçekleşen enflasyon oranına göre (yüzde 42) bir artış yapılırsa, asgari ücret 24 bin 142 TL'ye çıkacak. Asgari ücretin 25 bin TL’ye yükseltilmesi durumunda artış oranı yüzde 47.04, 23 bin TL'ye yükseltilirse artış oranı yüzde 35.27 olacak.

LNG

Dünyada son dönemde görülen ucuz doğal gaz fiyatları, Çinli kamyoncuları yakıtla çalışan araçlardan doğal gazla çalışan kamyonlara geçiş yapmalarını teşvik ediyor. Bu durum, ülkenin petrol talebini azaltarak, dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden olan Alman Daimler Truck’ın Çin’deki satışlarının keskin bir şekilde düşmesine neden oluyor. Elektrikli araçların hızla benimsenmesi ana trend olsa da Çin'de nakliye sektöründe de önemli değişiklikler yaşanıyor. Analistler, özellikle 14 ton ve üzeri ağır vasıtalarda, doğal gazla çalışan kamyonların hızla artmasının Çin’in dizel talebinde doyuma ulaştığını ve ülkeyi petrol talebinde zirveye biraz daha yaklaştırdığını belirtiyor.

Financial Times’a konuşan LNG analisti Sun Yang, dizel talebinin beklenenden daha erken zirveye ulaştığını ve LNG'nin ağır vasıtalarda dizeli çok hızlı bir şekilde ikame ettiğini ve önümüzdeki yıllarda da bu düşüşün devam edeceği tahmin ediliyor. Doğal gazla çalışan kamyonlara geçiş, Pekin'in ithal petrole bağımlılık konusundaki güvenlik endişelerini hafifletmesine de yardımcı oluyor. Çin, ihtiyacı olan petrolün yaklaşık dörtte üçünü ithal ederken, doğal gazda bu oran sadece yüzde 40.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
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2.987.737.406,00
% 1.26
12:27
ISCTR
12.27
1.748.399.204,23
% -0.73
12:27
YKBNK
25.64
1.490.576.969,20
% 0.79
12:27
AKBNK
53.4
1.290.946.462,60
% -0.93
12:27
BIMAS
471.5
1.035.314.537,50
% 0.69
12:27
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