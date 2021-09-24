15 gündür çimento fiyatlarından dolayı boykot yapıyorlardı! Müteahhitler yeni karar aldı

İMKON, 9 Eylül'de başlayan inşaat boykotunun sona erdiğini açıkladı.

Kuruluştan gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kamuoyunun ve sizlerin bildiği üzere; Türkiye inşaat sektörünün çatı kuruluşu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde 09-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Anadolu’daki birliklerimizin ve üyelerimizin yoğun katılımlarıyla “fahiş çimento fiyatlarını” boykot kararına istinaden iş durdurma eylemine başlamıştık.

Türkiye ekonomisinin stratejik sektörleri arasında başı çeken inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mallarının başında gelen, çimentoya yapılan fahiş zamlara karşı boykot ve iş durdurma kararımız ve eylemimizle yetkililere, muhataplarımıza ve kamuoyuna farkındalık açısından gerekli mesajı vererek, boykot ve iş bırakma çağrısı önemli derecede başarıya ulaşmıştır.

Boykot ve iş durdurmada asıl hedefimiz; fahiş zamlarla birlikte durağanlaşan inşaat sektörünün; 250 alt tedarikçisinin geleceği, konuta erişim planı yapan milyonlarca tüketicinin mağduriyeti, kentsel dönüşüm projelerinin durması, ekonomide dengelerin bozulması ve yüz binlerce işçinin işsiz kalma riskine karşına dikkat çekmektir.

Boykot ve iş durdurma eylemimiz, Türkiye kamuoyunun dikkatini çekmiş, fahiş fiyat artışları sayın Cumhurbaşkanının günlük siyasi açıklamalarında yer bulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın fahiş fiyat artışlarıyla ilgili başlattığı takip sürecini ve önleyici tüm tedbirleri destekliyoruz.

Ayrıca; 07 Eylül 2021 tarihinde 31588 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğinde” söz konusu listeye eklenen çimento ve klinker mallarında öncelikli iç pazar ihtiyacının ülkemizde enflasyon ile doğru orantılı olacak şekilde fiyat istikrarının tam anlamıyla bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz.

Ülkemiz ekonomisinin büyümesi kavga ve kaos ile değil; sürdürülebilir üretim şartlarına, dengeli ekonomi ile ve sağlıklı fiyat istikrarıyla mümkün olacaktır.

İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve Anadolu’nun her noktasında istihdam ve katma değer yaratan stratejik bir sektördür. Bu bilinçle, yüksek çalışma performansımız ve üretimimizle Türkiye ekonomisinde katma değer ve yüksek istihdam yaratmaya devam edeceğiz.

FAHİŞ FİYAT SEFERBERLİĞİ

Türkiye ekonomisini sarsan, REKABET ŞARTLARINI ORTADAN KALDIRAN ve birçok sektörü darboğaza sokan, iflaslara ve işsizliğe sebep olan, alım gücünü bitiren “fahiş fiyat” artışlarıyla ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye kamuoyuna açıkladığı mücadeleyi seferberlik olarak görüyoruz.

Sivil toplum örgütü olmanın gereği olarak fahiş fiyat artışlarına asla boyun bükmeyeceğimizi, izin vermeyeceğimizi, üyelerimizin hak ve menfaatlerini yasal zeminde ve demokratik şartlarda her zaman arayacağımızı buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaşarak, 9 Eylülde başladığımız boykot ve iş durdurma eylemimizi 24 Eylül 2021 saat 17.00’da sonlandırıyoruz.

Bundan sonraki sorumluluk tamamen hükümetin ve ilgili kurumlarındır. Makul maliyetlerle inşaatların bir an önce üretime geçmeleri gerekir, aksi durumda konut fiyatları ve kira artışlarının önüne geçilemeyecektir.



