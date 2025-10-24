FİNANS

15 Kasım itibarıyla zorunlu! Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü, fiyatı yüzde 30 arttı

Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başlıyor. Araç sahiplei ise sürenin az kalmasından dolayı lastikçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Piyasada hareketlilik yaşanırken bazı fırsatçıların eski lastikleri yeniymiş gibi sattığı öğrenildi. Uzmanlar ise bu durum ile ilgili vatandaşları uyararak en fazla 1 yıl önce üretilmiş lastiklerin alınması gerektiğini tavsiye etti.

Ezgi Sivritepe

Lastik değişimi ticari araçlarda zorunlu olarak binek araçlarda ihtiyari olarak uygulanıyor. Kış lastiği uygulaması ise 15 Kasım itibarıyla başlayacak. 15 Nisan'da bitecek olan düzenleme için araç sahipleri lastiklerini değiştirmeye başladı. Mevsim değişiklikleri sebebiyle 15 Kasım’a çekilen ticari araçta kış lastiği zorunluluğu şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşıyan araçlar için geçerli olacak. Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde özel araçlar için de kış lastiği tavsiye ediliyor.

15 Kasım itibarıyla zorunlu! Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü, fiyatı yüzde 30 arttı 1

5 YILLIK LASTİKLER SATIŞTA

Fiyatlarda ise yüzde 30 artış görüldü. Tüketici derneklerine ulaşan şikayetlerde ise eski lastiklerin satışa çıktığı görüldü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Buna göre, 2020 yılında üretildiği görülen lastiklerin 2025 fiyatlarıyla satıldığı iddia edildi.

15 Kasım itibarıyla zorunlu! Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü, fiyatı yüzde 30 arttı 2

Uzmanlar, depoda 5 yıldan fazla tutulmuş ve depolama şartları sağlanmamış lastiklerin satışa uygun olmadığını ifade ediyor. Bununla beraber, sadece lastik değişimi değil; antifriz, akü, silecek suyu ve fren sistemlerinin kontrollerinin de yapılmasını, lastik diş derinliğinin en az 4 mm olduğundan emin olunmasını tavsiye ediyor.

15 Kasım itibarıyla zorunlu! Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü, fiyatı yüzde 30 arttı 3

PARA CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği uygulamasına geçmeyen kullanıcılara ise 5 bin 856 TL para cezası kesiliyor. Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu bulunmuyor.

