15 Kasım önemli ekonomi başlıkları: Fitch Ratings'in raporu, Togg CEO'sundan açıklama...

Fintables Türkiye'deki ve Dünya'daki ekonomi gelişmelerini finans okurları için derledi. Borsa İstanbul'da haftayı olumlu kapatması bekleniyorken; Fitch Ratings bankacılık sektörü için olumlu bir rapor yayımladı.

ABD SEÇİM SONUÇLAR BORSA İSTANBUL'A YARADI

☑ Borsa İstanbul, haftayı olumlu kapatmaya hazırlanıyor. ABD seçimlerinin sonuçlandığı günden itibaren geçen 7 seansta Borsa İstanbul, %9 yükseldi. Hacimlerde de toparlanma görüyoruz. Önümüzdeki dönemde reel sektördeki gelişmeler ve enflasyonun seyri, fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edecek.

FİTCH'TEN OLUMLU RAPOR

☑ Fitch Ratings’in dünkü raporunda bankacılık sektörüne yönelik olumlu değerlendirmeler var. Azalan makroekonomik ve finansal riskler, bankaların finansman baskılarını hafifletirken yatırımcı güveninin yeniden güçlenmesine katkı sağlıyor.

☑ Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2025’te küresel petrol piyasalarında arz fazlası öngörüyor. Sebep, Çin öncülüğünde global talebin stabilize olması. OPEC+’ın üretimi artırmaya gitmesi durumunda arz fazlası daha da derinleşebilir.

ÇİN İLE İŞBİRLİĞİ VAR MI?

☑ Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Çinli şirketlerle işbirliği içinde olduklarını, çeşitli ortaklık seçeneklerini araştırdıklarını ve 20’ye yakın gizlilik anlaşmaları olduğunu belirtti. Karakaş, merakla beklenen yeni model T10F’in testlerinin sürdüğünü, Nisan 2025’te ön siparişlerin alınacağını ve yıl ortasında teslimatlara başlanacağını açıkladı.

AJANDA

❶ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu yayımlayacak.

❷ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri ile ekim ayı tarım ürünleri üretici fiyat endekisini açıklayacak.

❸ Globalde veri takvimi sakin. İngiltere ve Japonya’da GSYİH var.

BIST-100 endeksi, dün yüzde 1,29 değer kazanarak günü 9.420,42 puandan tamamladı ve 1 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Endeksin 1 Ağustos’tan bu yana ilk kez 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktığını görüyoruz. Hacimler de süreci destekliyor. Yarım seans günü olan 28 Ekim’i dışarıda bıraktığımızda BIST-100’de son 1 aylık hacim ortalaması 78,8 milyar olurken; 1 Kasım’dan bu yana gerçekleşen 10 işlem gününde hacim ortalaması 86,7 milyar TL oldu.

KARAHAN'IN AÇIKLAMALARINA 'GÜVERCİN' DENİYOR

1 haftalık hisse performanslarına baktığımızda ise GYO ve bankacılık sektörü dikkat çekiyor. IV. Enflasyon Raporu’nda TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamaları piyasa tarafından güvercin olarak algılandı. Faiz indirimlerinden etkilenmesi en olası sektörlerde hareketlilik görüyoruz. BIST-100 tarafında Emlak Konut GYO, haftalık %19,75 performansıyla öne çıkıyor. İkinci ve üçüncü sırada Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası var. Sırasıyla performansları %19,01 ve %16,50 oldu. BIST-TUM’e bakarsak Özak GYO ve Reysaş’ı görüyoruz. Özak GYO haftalık %19,59 yükselirken, Reysaş %19,46 yükseldi.

FİTCH'TEN BANKACILIK SEKTÖRÜNE DEĞERLENDİRME

Fitch Ratings'in yeni raporuna göre, bankacılık sektörü son not artırımının ardından olumlu bir görünümle karşı karşıya. Azalan makroekonomik ve finansal riskler, bankaların finansman baskılarını hafifletirken yatırımcı güveninin yeniden güçlenmesine katkı sağlıyor. Buna rağmen, bankaların kısa vadeli borçlarının yüksekliği ve dış döviz fonlamasına olan bağımlılığı yatırımcı duyarlılığını etkilemeye devam ediyor. Kur korumalı mevduat oranındaki düşüşle birlikte dolarizasyonda azalma dikkat çekiyor. Bu süreçte, kur korumalı mevduat mekanizmasının kademeli olarak azaltılması bekleniyor.

Sıkı para politikasının bankaların aktif kalitesine bir miktar baskı yapması beklenirken, sektör genelinde sorunlu krediler oranında sınırlı bir artış öngörülüyor. Özellikle kredi kartları ve bireysel kredilerde bozulma belirtileri görülse de, bu bozulmanın bankaların kârlılık ve karşılık seviyelerini tehdit edecek boyuta ulaşması beklenmiyor. Fitch, Türk bankalarının kârlılıklarını etkileyen faktörler arasında artan fonlama maliyetleri, kredi sınırlamaları ve düşük TÜFE’ye bağlı gelirlerin öne çıktığını vurguluyor. 2023 yılına kıyasla kârlılıkta düşüş beklenirken, 2025 sonrası enflasyon muhasebesinin potansiyel etkilerine dikkat çekiliyor.

PETROL

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), gelecek yıl küresel petrol piyasalarının günlük 1 milyon varilin üzerinde arz fazlasıyla karşılaşacağını öngörüyor. Bu arz fazlasının, Çin'deki talep düşüşü nedeniyle fiyatları dengede tutabileceği ve Orta Doğu’daki gerginliklerin piyasaya etkisini hafifletebileceği belirtiliyor. IEA’nın dünkü raporuna göre, Çin’in petrol tüketimi 6 aydır daralıyor. OPEC+’ın üretimi artırmaya gitmesi durumunda arz fazlasının daha da büyüme riski olduğuna dikkat çekiliyor. IEA, genişleyen arz-talep dengesinin, pandemi, Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalar gibi faktörlerin dalgalandırdığı piyasaya bir miktar istikrar getirebileceğini öngörüyor.

Talep artışı yavaşlarken, ABD, Brezilya, Kanada ve Guyana gibi üretici ülkelerden gelen arzın 2024 ve 2025'te günlük 1,5 milyon varil artması bekleniyor. Bu nedenle, OPEC+ üretim kesintilerini gevşetmese bile, arzın talebi aşması olasılığı yüksek görülüyor. OPEC+, 2022’den bu yana kısıtlanan üretimi yeniden artırmayı planlıyor ancak piyasanın hassas yapısı nedeniyle bu adım iki kez ertelendi. Ocak ayında günlük 180 bin varillik kademeli bir artışla üretim artırma sürecine başlamayı planlayan OPEC, durumu gözden geçirmek üzere 1 Aralık'ta toplanacak.

TOGG CEO'SUNDAN 'ORTAKLIK' AÇIKLAMASI

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen COP29 zirvesinde Bloomberg HT’ye özel olarak verdiği mülakatta, şirketin geleceği için ortaklık fırsatlarını araştırdıklarını ve ihracat hedeflerine odaklandıklarını açıkladı.

Çinli şirketlerle işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Karakaş, çeşitli ortaklık seçeneklerini araştırdıklarını ve 20’ye yakın gizlilik anlaşmaları olduğunu belirtti. Karakaş, Togg'un yeni modeli T10F’in testlerinin sürdüğünü, Nisan 2025’te ön siparişlerin alınacağını ve yıl ortasında teslimatlara başlanacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı"na başkanlık etti. Toplantı sonrası, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirecek sekiz anlaşmanın imzaları atıldı. Ekonomik olarak Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığı İşbirliği Anlaşması, Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Niyet Beyanı, Savunma Bakanlıkları Arasında Teknik İşbirliği Anlaşması ve Savunma Bakanlıkları Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması dikkat çekiyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzun bir aranın ardından beklenen yeni bültenini yayımladı. Bu bültende, yeni halka arz onayına yer verilmezken, 19 şirketin borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgeleri onaylandı. Ayrıca, 5 şirketin kira sertifikası ihraç tavanı içeren ihraç belgeleri de onaylandı. Yedi şemsiye fonun kuruluşuna izin verildi. Bültene göre, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 60 web sitesine erişim engeli getirilmesi için gerekli hukuki işlemler başlatıldı.

POWELL'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jay Powell, ABD ekonomisinin güçlü seyrine ve enflasyonda kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, faiz oranlarını düşürme konusunda acele edilmesine gerek olmadığını belirtti. Powell, ABD ekonomisinin ‘olağanüstü iyi’ performans gösterdiğini ve enflasyonun %2 hedefine inmesi için hala yapılması gereken işler olduğunu vurguladı. Powell'ın ‘şahin’ olarak algılanan konuşmasının ardından, iki yıllık hazine tahvili getirisi %4.36'ya yükseldi. Piyasa fiyatlamaları, aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığını %60 olarak gösteriyor. Fed, geçen hafta politika faizini çeyrek puan indirerek %4.25-4.75 aralığına çekmişti ve aralık ayında bir indirim daha yapmayı planlıyor. Deutsche Bank'ın FX araştırma birimi, Trump döneminde potansiyel yeni ticaret savaşlarının etkisini analiz eden kapsamlı bir çalışma hazırladı. Bu analize göre, ABD’nin yeni gümrük tarifelerinin küresel etkisi birçok ülkeyi doğrudan etkileyecek. Ancak en fazla doğrudan etkilenmesi beklenen ülke Çin değil. Bununla birlikte, ABD'nin tarifelerindeki artışa paralel olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Avrupa Birliği'nin (AB) alacağı ikincil kararlar, Çin için ciddi bir risk oluşturuyor. En çok etkilenmesi beklenen 3 ülke Vietnam, Malezya ve Tayland olarak gözüküyor. Türkiye, listede en alt sıralarda bulunuyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 16-17 Ekim tarihlerinde Slovenya'nın Ljubljana kentinde düzenlediği toplantının tutanakları yayımlandı. ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda ekonomideki zayıflığa karşı yılın üçüncü faiz indirimi kararı alarak üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Toplantı tutanaklarında Konsey üyelerinin, faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalmasının dezenflasyonist süreci destekleyeceği ve indirimin düşük riskli olduğu görüşünde birleştiği görülüyor. QNB Yatırım, Aselsan için 102 TL hedef fiyatla yeni bir rapor yayımladı. Raporda, “Bölgesel gerilimler, tahminlerimizin orta vadeli ana itici gücü olurken, kalkınma ve seri üretim projeleri desteği, planlanan yatırımlar (hava savunma sistemleri ve güdüm kitleri) ve en önemlisi OVP’de belirlenen yıllık savunma bütçesindeki %58’lik artış hedefi önümüzdeki 5 yıl içinde USD bazında büyümeyi orta ve uzun vadede destekleyecektir” ifadelerine yer verildi. Raporda değerleme tarafı için de “Hisse, 2024 ve 2025 tahminlerimize göre sırasıyla 14,0x ve 8,9x FD/FAVÖK oranlarıyla işlem görmekte olup, bu değerler global emsallerine göre %10 ve %38 iskonto anlamına gelmektedir” denildi.

BEYAZ EŞYA VE CAM AMBALAJ

Gediz Ambalaj CEO’su İsmail Hakkı Özdoğan, katıldığı Bloomberg HT yayınında, beyaz eşya ve cam ambalaj sektörlerindeki düşüşlerin cirolarını etkilediğini, ancak pazar çeşitlendirmesi sayesinde cirolarını koruduklarını ifade etti. Mısır ve İtalya gibi yeni pazarlarla birlikte artan ihracatın cirolarındaki payını artırmayı hedeflediklerini belirten Özdoğan, 2025 yılına umutlu baktıklarını ifade etti. 2024'ü yatırımlarla geçirdiklerini belirten Özdoğan, 3,6 MW'lık yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştıklarını ve kendi elektrik ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayabildiklerini söyledi.

Kaynak: Fintables