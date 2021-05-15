15 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 15 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuç ekranı

15 Mayıs Çılgın Sayısal Loto bu akşam büyük ikramiyede 152.324.748 TL devrediyor. MP Tv üzerinden canlı yayınlanan Sayısal Loto çekilişi el değmeden ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? 15 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

15 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşen olan 15 Mayıs Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ve sonuç ekranı için linke tıklayın.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN