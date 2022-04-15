15 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Nisan 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

15 Nisan Cuma günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. Peki 15 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

15 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

15 Nisan 2022 Cuma günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 927,11 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 927,46 TL alış fiyatı ile 928,21 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 676,79 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 677,04 TL alış, 677,59 satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 608,71 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 508,49 TL alış fiyatı ile 609,01 TL satış fiyatından işlem görüyor. TL satış fiyatından işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 927,56 TL

Gram altın satış: 928,31 TL

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 6.018,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.070,00 TL

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.014,00 TL

Yarım altın satış: 3.046,00 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.507,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.523,00 TL

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.994,00 TL

Tam altın satış: 6.052,00 TL



