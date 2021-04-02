15 Temmuz şehit yakınları ve gazi maaşı ne kadar? Şehit ve gazilere verilen desteğe zam mı geldi?

2020 yılından beri şehit yakınları ve gazilere 12 ay ödeme yapıldı ve toplamda 35 milyonu aşan bir destek verildi. 15 Temmuz şehitleri yakınlarına ve gazilerine verilen destek, bundan böyle 1000 lira değil 1500 lira olarak verilecek.

15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİ MAAŞLARI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık yaptığı toplantıda, Dini bayramlarda 1.000'er TL ile temmuz ayında 15 Temmuz'a ithafen iki ödeme yani 3 bin TL verilmesi kararı da alındı.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere verilen destek, Nisan 2020'den bugüne kadar ödemeler 12 ay olarak gerçekleşti ve 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplamda 35 milyonu aşkın destek sağlandı.



