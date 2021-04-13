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15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine bin 500 liralık ödeme yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.04.2021 16:07 | Son Güncelleme

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan bin liradan bin 500 liraya çıkarılan ödeme, hesaplara yatırıldı.

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine bin 500 liralık ödeme yapıldı

15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında toplanan miktardan yapılan ödemelerde, bu kapsamda Vakıf tarafından 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerine toplamda 4.4 milyonu aşkın destek verildi. Öte yandan, Vakıf tarafından şehit yakını ve gazilere bugüne kadar da 40 milyonu aşkın ödeme gerçekleştirildi.

BİN 500 LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kurulan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık biner liralık destek sağlıyordu. Vakfın 15. Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla, Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere bin liralık desteğin miktarı bin 500 liraya çıkarılmış, ayrıca yılda iki defa dini bayramlarda bin lira ek ödeme yapılmasına karar verilmişti.

İHA

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