15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor! "Bu interneti kullanmama değildir"

Sosyal medyaya 15 yaş sınırı geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya düzenlemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Uraloğlu, sosyal medya platformlarının bağımlılık, psikolojik sorunlar, şiddet eğilimi, aile içi çatışma, sosyal ilişkilerde olumsuzluk ve çocukların zaman israfı gibi birçok probleme yol açabildiğini dile getirdi.

"GENÇLERİMİZİN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINI KULLANMASINI İSTEMİYORUZ"

Uraloğlu, "15 yaş altındaki çocuklarımızın, gençlerimizin sosyal medya platformlarını kullanmasını istemiyoruz. Onlar daha çok dersleriyle hemhal olsunlar. Bu interneti kullanmama değildir, özellikle onu belirtmek isterim. Türkiye'de güvenli internet uygulamamızın da çok ciddi karşılığı olduğunu belirtmek isterim" dedi.

DÜZENLEMEDE NE OLACAK?

-15 yaşından küçük çocukların sosyal ağ sağlayıcılarına erişimi tamamen kısıtlanacak.

-15 yaşını doldurmuş çocuklar için ayrıştırılmış güvenli internet hizmeti sunulacak.

YÜKÜMLÜLÜK YERİNE GETİRİLMEZSE...

Sosyal ağ sağlayıcı yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri alarak 15 yaşı tespit edecek.

Yükümlülük yerine getirilmezse;

-Küresel cironun yüzde 3'üne kadar para cezası

-Reklam yasağı ve

-İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması tedbirleri uygulanacak.

"UYGULAMAYI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞIMIZ İLE MECLİS'E GÖNDERDİK"

Uraloğlu, farklı ülkelerde farklı uygulamalar olduğunu ve hepsini incelediklerini belirtti. Uraloğlu,"Yaptırımı koyduğunuzda bunun uygulanabilirliğini sosyal medya platformlarıyla görüştük. Bazı denemelerde bazı ülkelerde yapıldığını özellikle söylemek isterim. İngiltere'den Amerika'ya, Fransa'dan Avustralya'ya kadar birçok örneği var. Dolayısıyla biz de bunlardan kendi değerlerimizi de dikkate alarak bir uygulamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Meclis’e gönderdik." diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdıkları araştırmada söz konusu uygulamanın yüzde 80 civarında destek aldığını da bildirdi.