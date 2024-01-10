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150 bin işçiyi ilgilendiriyor: Türk Metal Sendikası'ndan grev kararı

10.01.2024 11:24 | Son Güncelleme:
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Türk Metal Sendikası toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Açıklamada, "Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir" denildi.

150 bin işçiyi ilgilendiriyor: Türk Metal Sendikası'ndan grev kararı

Türk Metal Sendikası, işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada " Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir. Bu amaçla, 11 Ocak 2024 Perşembe günü MESS sözleşmesi kapsamına giren bütün iş yerlerinde, tüm vardiya giriş çıkışlarında üyelerimiz tarafından protesto eylemleri ve basın açıklaması yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, sendika ile MESS arasında 26 Eylül 2023'te başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin, 22 Aralık 2023'te yapılan oturumda Türk Metal Sendikasının masadan kalkması üzerine kesildiği ve tarafların uyuşmazlık tutanağı tuttuğu hatırlatıldı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 22 Aralık'a kadar yapılan 5 oturumda, 46 ana madde, 5 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki bir yönetmeliğin kabul edildiği belirtilen açıklamada, görüşmelerde 33 ana madde, 47 ek madde, 3 geçici madde olmak üzere toplam 83 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı parasal maddelerin başta geldiği ifade edilen açıklamada, MESS'in 29 Aralık 2023'te yapılan 6. oturumda teklifini yüzde 50'ye, 5 Ocak 2024'te yapılan 7. oturumda ise yüzde 60'a çıkardığı ancak bu tekliflerin de sendika tarafından kabul edilmediği bildirildi.

Resmi arabulucunun da tarafları uzlaştıramadığı ve arabulucu raporunun dün sendikaya ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Metal Sendikası, ülkemizin bir ekonomik darboğazdan geçtiğinin, artan enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincindedir. Türk Metal, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını zedeleyen bu yaklaşımı kabul etmediğini kamuoyuna açıklamaktadır. MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımına karşı iş yerlerinde uyarı eylemleri yapan ancak bunlardan da bir sonuç alamayan sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 9 Ocak 2024 günü grev kararı almıştır.

Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Sendikamız bu süreçte, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edecektir. Bu amaçla, 11 Ocak 2024 Perşembe günü MESS sözleşmesi kapsamına giren bütün iş yerlerinde, tüm vardiya giriş çıkışlarında üyelerimiz tarafından protesto eylemleri ve basın açıklaması yapılacaktır. Sonuç alınamaması halinde üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere eylemlerimiz devam edecektir."

(AA)


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