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'1500 TL, 1750 TL olacak' deniyordu: İddialar sonrası Gelir İdaresi sessizliğini bozdu: Yurt dışı çıkış harcına zam gelecek mi?

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.06.2024 14:31
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Yurt dışı çıkış harcı '1500-1750 TL olacak' iddialarının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) herkesin merak ettiği açıklamayı yaptı. GİB, vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu. "Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir" dedi.

'1500 TL, 1750 TL olacak' deniyordu: İddialar sonrası Gelir İdaresi sessizliğini bozdu: Yurt dışı çıkış harcına zam gelecek mi?

150 TL olan yurt dışı çıkış harcına zam geleceği ve rakamın 1500-1750 TL olacağı haberleri son günlerin en çok konuşulan ve tepki toplayan konularının başında gelmişti. Bu haberlerin ardından yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar 'şimdi zam gelmeden toplu alsam yıl boyu kullanabilir miyim acaba?" diye merak ediyordu.

Konuya ilişkin açıklama geldi. GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.

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Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda,

"Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Express


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Anahtar Kelimeler:
GİB Gelir İdaresi Başkanlığı
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