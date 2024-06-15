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Havalimanındaki herkesin aklında aynı soru var... Yurt dışı çıkış harcına yüzde 1000 zam ortalığı karıştırdı, Maliye'den yalanlama gelmedi!

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.06.2024 10:15
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yakında TBMM'ye geleceğini duyurduğu vergi düzenlemesiyle ilgili detaylar gündem yarattı. Yurt dışı çıkış harcına büyük zam geleceği iddia edilirken 150 TL olan yurt dışı çıkış harç pulunun 1500 TL olacağı öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığından iddialarla ilgili yalanlama gelmezken gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Havalimanındaki herkesin aklında aynı soru var... Yurt dışı çıkış harcına yüzde 1000 zam ortalığı karıştırdı, Maliye'den yalanlama gelmedi!

Tüm Türkiye'de ekonomiye dair gelişmeler dikkatle takip edilirken yeni düzenleme de en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Yeni vergi düzenlemesine ilişkin bazı iddiaların ortaya atılması da gündem yarattı. Özellikle 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına gelecek zamla beraber harç pulunun 1500 TL olacağı ileri sürüldü. Bu iddialar sonrası Bakanlıktan yalanlama gelmezken gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaşımı da dikkat çekti.

"HAVALİMANINDA HERKESİN SORDUĞU SORU"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nevşin Mengü havalimanında herkesin sorduğu bir soruya vurgu yaptı.

Mengü paylaşımında "Havalimanında herkesin sorduğu soru: şimdi zam gelmeden toplu alsam yıl boyu kullanabilir miyim acaba?" ifadelerini kullandı.

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Yeni düzenleme yolda: Vergi iddialarına yenisi eklendi! Kuryeler, yurt dışı çıkış harcı... 150 TL'den 1500 TL'ye yükseliyor! Yeni düzenleme yolda: Vergi iddialarına yenisi eklendi! Kuryeler, yurt dışı çıkış harcı... 150 TL'den 1500 TL'ye yükseliyor!

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