Havalimanındaki herkesin aklında aynı soru var... Yurt dışı çıkış harcına yüzde 1000 zam ortalığı karıştırdı, Maliye'den yalanlama gelmedi!

Tüm Türkiye'de ekonomiye dair gelişmeler dikkatle takip edilirken yeni düzenleme de en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Yeni vergi düzenlemesine ilişkin bazı iddiaların ortaya atılması da gündem yarattı. Özellikle 150 TL olan yurt dışı çıkış harcına gelecek zamla beraber harç pulunun 1500 TL olacağı ileri sürüldü. Bu iddialar sonrası Bakanlıktan yalanlama gelmezken gazeteci Nevşin Mengü'nün paylaşımı da dikkat çekti.

"HAVALİMANINDA HERKESİN SORDUĞU SORU"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nevşin Mengü havalimanında herkesin sorduğu bir soruya vurgu yaptı.

Mengü paylaşımında "Havalimanında herkesin sorduğu soru: şimdi zam gelmeden toplu alsam yıl boyu kullanabilir miyim acaba?" ifadelerini kullandı.