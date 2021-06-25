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153 girişimciye 200 bin TL destek veriliyor

25.06.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜBİTAK, 153 girişimcinin Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandığını duyurdu. Desteği almaya hak kazanan girişimciler, 1 Ağustos’a kadar şirketlerini kurarak TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacak. Programa kabul edilen girişimcilere 200 bin TL’ye kadar destek veriliyor.

153 girişimciye 200 bin TL destek veriliyor

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı, yenilikçi iş fikirlerine sahip girişimcilerin fikirlerini somut işlere dönüştürmelerini sağlıyor. Programa kabul edilenlere 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği veriliyor. 2012 yılında başlatılan BİGG programı, 2012-2021 yılları arasında bin 672 teknogirişim firmasını sermaye desteğiyle buluşturdu.

4 BİN 482 GİRİŞİMCİ BAŞVURDU

Programın 2020 yılı 1. çağrısına 4 bin 482 girişimci başvuruda bulundu. Yapılan başvurulardan bin 522 girişimci 1. aşama desteği aldı. Uygulayıcı kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 472 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2. aşama panelleri kapsamında değerlendirildi.

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Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucunda 153 girişimci 200 bin TL’yi bulan 2. aşama desteği almaya hak kazandı.

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GİRİŞİMCİLER TEMMUZ'DA ŞİRKETLERİNİ KURACAK

BİGG desteğinden yararlanacak girişimcilerin belirlenmesiyle beraber girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirme süreci başladı. Desteği almaya hak kazanan 153 girişimcinin Temmuz ayında şirketlerini kurarak TÜBİTAK’la sözleşme imzalayacağın belirten IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Mesut Şenel, “Girişimciler, 1 Ağustos 2021’de iş planlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlayacak. Fikirlerin somut işlere dönüştüğü bu aşamada girişimcilerin yanında olacağız. Yıllardır olduğu gibi, bu yıl da girişimcilerin desteğe başvururken kurdukları hayallere kavuşmalarına katkı sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

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TÜBİTAK
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