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16-22 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi| İşte ŞOK altüel ürünler kataloğu

17.06.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16-22 Haziran ŞOK aktüel ürünler araştırılıyor. 16-22 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli ŞOK aktüel kataloğunda alışveriş meraklılarını memnun edecek ürünler satışa sunuldu. Mutfak aletlerinden kişisel bakıma, gıdadan oturma grubuna kadar birçok üründe indirime gidildiği görülüyor. İşte ŞOK altüel ürünler kataloğu...

16-22 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi| İşte ŞOK altüel ürünler kataloğu

Alışveriş meraklılarının beklediği 16-22 Haziran ŞOK aktüel ürünler yayınlandı. Birbirinden güzel ürünler uygun fiyatı ve taksit imkanlarıyla ŞOK marketlerde müşterilerin beğenisine sunuluyor. Katalogda Mon Amour far paletinin yalnızca 24,95 TL'den satıldığı görülüyor. Farklı renklerdeki sos tava çeşitleri ise tanesi 16,95 TL. İşte ŞOK altüel ürünler kataloğu...

16-22 HAZİRAN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER

16-22 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi| İşte ŞOK altüel ürünler kataloğu

8 kg Bingo toz deterjan 41,90 TL'ye satılıyor. Mon Amour far paletinin tanesi 24,95 TL iken 150 ml Emotion Deodorant 21,95 TL'den satışa sunuluyor. 25 TL üzeri alışverişlerde Beşler Fermente sucuk 23,90'dan 15 TL'ye, Piril bulaşık detarjanı ise 15 TL'den 10 TL'ye düşüyor.

16-22 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi| İşte ŞOK altüel ürünler kataloğu

12 adet yemek kaşığı, çatalı, bıçağı ve 12 adet tatlı kaşığı, çatalı, bıçağı, çay kaşığının yer aldığı çatal kaşık bıçak seti 6 taksitler 1299,00 TL'den satılıyor. 12 cm çaplı 1.80 mm alüminyum iç teflon
tavaların tanesi ise 16,95 TL. Aile boyu çaydanlık 6 taksit 119,00 TL.

16-22 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi| İşte ŞOK altüel ürünler kataloğu

2 yıl garantili silinebilir dokuma soho kumaş oturma grubu 6 taksit 999,00 TL olarak satışa sunuluyor. 2 yıl garantili 3 kişilik salıncak 6 taksit 349,00 TL.

16-22 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesi| İşte ŞOK altüel ürünler kataloğu

2 yıl garantili, 3 ışıklı tekeri olan scooter 6 taksit 139,00 TL.

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