16 Aralık önemli ekonomi başlıkları: Asgari ücret görüşmeleri, kredi kartı limit düzenlemesi...

Asgari ücret maratonu yoğun bir şekilde devam ediyor. İkinci toplantının yapılacağı bugün herhangi bir zam oranını konuşulup konuşulmayacağı merak ediliyor. İşte yaşanan tüm gelişmeleri Fintables derlemeye devam ediyor.

ÖNEMLİ EKONOMİ BAŞLIKLADI

☑ Asgari ücrette ikinci toplantı bugün. Yeni gelişme olacak mı takip edeceğiz ancak bu görüşmede de rakam konuşulması zor gözüküyor. Toplantıda TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kurumlardan istenen ekonomik ve teknik veriler sunulacak.

☑ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomi Gazetesi’ne verdiği röportajda otomotiv sektöründeki yatırımlara ilişkin bilgiler verdi. Kacır, “Chery ile son fasıldayız. Mevcut yerli üreticileri koruyarak hareket ediyoruz ve pazar koşullarını dikkatle değerlendiriyoruz” dedi.

☑ Dünyanın bir dönem finans merkezi olan Londra’nın cazibesi günden güne azalıyor. Londra Borsası (LSE), 2008 finansal krizinden bu yana en büyük şirket çıkışı ile karşı karşıya. 2024 yılı boyunca 88 şirket Londra'nın ana piyasasından ayrılırken, yalnızca 18 yeni şirket listeye eklendi.

☑ 1 Ocak’ta kredi kartlarına yeni düzenleme getirilebileceği konuşuluyor. Banka ve SGK sistemlerinin entegrasyonu ile gerçek gelir üzerinden kredi kartı verilmesi mümkün olacak. Yeni düzenleme ile kredi kartı limitlerinin aylık gelirle orantılı olarak 2 ila 4 kat arasında belirlenmesi planlanıyor.

AJANDA

1 Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı hizmet üretim endeksi ve ücretli çalışan istatistikleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

2 Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (602 gün) ve 6 yıl (2310 gün) vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

3 Ebebek hisse başı 0,22 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN BAŞLAYACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısı için bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplanıyor. Kritik toplantıda TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kurumlardan istenen ekonomik ve teknik verilerin sunulması bekleniyor. Ayrıca, görüşme takviminin netleştirilmesi de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. Önceki yıllarda çalışmanın hızla tamamlanması yönünde girişimler olmuş ancak süreç genellikle yıl sonuna kadar uzamıştı. Bu sene de benzer bir senaryo olacak gibi gözüküyor.

İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işveren ya da hükümet tarafından 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete dair bir rakam önerisi gelmeden kendi taraflarının bir teklif sunmayacağını açıklamıştı. TÜRK-İŞ’in gerçekleşen ve beklenen enflasyonun ötesinde, çalışanların

geçinme seviyesine uygun bir ücret belirlenme amacı var. Geçen toplantıda herhangi bir rakam konuşulmamıştı. Bu toplantıdan da rakam çıkmayabilir. Asgari ücrete yönelik beklentiler %25 ile %44 arasında değişiyor.

CHERY YATIRIMLARI İÇİN BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ekonomi Gazetesi’ne otomotiv sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Çinli Chery markasının Türkiye yatırımıyla ilgili görüşmelerde son aşamaya gelindiğini duyururken, TOGG’un güçlü bir şekilde desteklenmeye devam edeceğini vurguladı. Çinli otomotiv markası Chery’nin Türkiye’de fabrika kurma planlarının Samsun’da yoğunlaştığı belirtilirken, Kacır, “Chery ile son fasıldayız. Mevcut yerli üreticileri koruyarak hareket ediyoruz ve pazar koşullarını dikkatle değerlendiriyoruz” dedi. Chery’nin yanı sıra MG markasını bünyesinde bulunduran SAIC Grubu ile de görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Kacır, Türkiye’nin elektrikli araç üretim üssü olmasının ithalat dalgasını önleyeceğini ve ihracat gücünü artıracağını belirtti.

Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolarlık yatırımla Manisa’da fabrika kurma kararı alan Çinli BYD’nin inşaat çalışmalarına başladığını belirten Kacır, “BYD, Türkiye’de en hızlı şekilde üretime geçmek için çalışıyor. 2026 sonunda üretime başlamayı hedefliyorlar” dedi. Elektrikli araç yatırımlarının Türkiye’nin geleceği için kritik olduğuna değinen Kacır, “10 yıl sonra Türkiye, büyük ölçüde yeni nesil elektrikli araç üreten bir ülke olmalı. Bu sayede ihracat gücümüz korunacak ve artırılacak” ifadelerini kullandı. TOGG’un yeni teknoloji şirketi TruTech ile otonom araç teknolojisi üzerinde çalıştığını belirten Kacır, Ankara’da 300 mühendisle başlayan bu ekibin büyüyeceğini ifade etti. Ayrıca, TOGG’un yeni sedan modeli T10F’in 2025’in ilk yarısında yollara çıkması planlanıyor.

LONDRA BORSASI

Londra Borsası (LSE), 2008 finansal krizinden bu yana en büyük şirket çıkışı ile karşı karşıya. 2024 yılı boyunca 88 şirket Londra'nın ana piyasasından ayrılırken, yalnızca 18 yeni şirket listeye eklendi. Bu, 2009’dan bu yana en büyük net çıkışı işaret ediyor. İlk halka arz (IPO) sayısındaki azalma ve şirketlerin New York gibi alternatif borsaları tercih etmesi, Londra'nın küresel rekabet gücü üzerinde soru işaretleri yaratıyor. Birleşik Krallık hükümeti ve LSE, Londra’nın cazibesini artırmak için halka arz süreçlerini ve emeklilik fonlarına yatırım süreçlerini kolaylaştıran yeni önlemler açıkladı.

2020’den bu yana Londra’yı terk eden şirketler arasında Flutter, CRH ve Ashtead gibi devler bulunuyor. Bu şirketlerin toplam piyasa değeri, FTSE 100’ün mevcut toplam değerinin yaklaşık %14’üne eşit olan 280 milyar sterline ulaşıyor. ABD piyasaları şirketlere daha geniş bir yatırımcı havuzu ve yüksek likidite sunuyor. Ayrıca birçok şirket, gelirlerinin büyük bir kısmını ABD’den elde ediyor. Örneğin, Ashtead ve Ferguson’un kazançlarının neredeyse tamamı Kuzey Amerika kaynaklı. Şirketlerin iştahını kabartan bir diğer faktör ise değerleme farkları. ABD piyasalarında şirketler genellikle İngiltere’ye kıyasla daha yüksek değerlemeler elde ediyor.

ATIŞTIRMALIKLAR

Takibe düşen borçlarda artışlar devam ediyor, özellikle de bireysel kredi kartları tarafında. 6 Aralık haftasına kadar olan takibe düşen borç verilerinde, yıl başından bu yana, konut kredilerinde %48, taşıt kredilerinde %55, ihtiyaç kredilerinde %79, bireysel kredi kartlarında %220 oranlarında artışlar var. Genel olarak, bireysel kredi kartları hem miktar hem de oran olarak en hızlı artışı gösteren segment. Bu durum, bireylerin kredi kartı borçlarını ödeme konusunda artan bir baskı altında olduğunu ve finansal sıkışıklık yaşadığını ortaya koyuyor.

KREDİ KARTLARINDA LİMİT DÜZENLEMESİ

1 Ocak’ta kredi kartlarına yeni düzenleme getirilebileceği konuşuluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında bir ekip oluşturulacağını duyurmuştu. Bu uygulamanın ön çalışmaları tamamlanmak üzere. Yeni sistem sayesinde, bankalar müşterilerinin güncel gelir bilgilerini SGK veri tabanından anlık olarak görüntüleyebilecek. Bu, kredi kartı limitlerinin bireylerin gerçek gelir durumuna göre düzenlenmesine olanak sağlayacak. Yeni düzenleme ile kredi kartı limitlerinin aylık gelirle orantılı olarak 2 ila 4 kat arasında belirlenmesi planlanıyor.

ŞEKİB AVDAGİÇ'TEN AÇIKLAMALAR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, döviz kuru ile enflasyon arasındaki makasın yarattığı dış ticaret dengesizliklerinin 2025’te daha belirgin hale geleceğini vurguladı. Avdagiç, döviz kuru ve enflasyon farkının sektörlerde sipariş kayıplarına neden olduğuna dikkat çekerek, “Son bir yılda resmi enflasyon ile sepet kur artışı arasında oluşan 35 puanlık fark, sanayiciler için yönetilemez hale geldi. Bu durum tekstilden otomotive kadar birçok sektöre yayıldı” dedi. Özellikle tekstil sektöründe İtalya ve Portekiz gibi ülkelere karşı sipariş kayıplarının yaşandığını ifade eden Avdagiç, kur baskısının ihracatçılar üzerindeki olumsuz etkilerinin iş dünyası tarafından yeterince dile getirilemediğini söyledi.

SPK'DAN KRİPTO BORSASINA ERİŞİM ENGELİ

₿ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültenle faaliyet izni olmayan kripto para borsalarına erişim engeli kararı aldığını duyurdu. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik kişilere internet üzerinden izinsiz kripto varlık hizmeti sağlayan ve yurt dışında kaldıraçlı işlem gerçekleştirdiği belirlenen internet sitelerine yönelik hukuki işlem başlatıldı. SPK'nın Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak aldığı karar doğrultusunda, 108 internet sitesine erişim engeli getirildi. Engellenen siteler arasında, 50'den fazlasını kripto para borsaları oluşturuyor.

FINANCIAL TİMES'TAN ŞAŞIRTAN BELGELER

Financial Times, Suriye Merkez Bankası’nın rezervi olan 250 milyon doların 2018-2019 tarihleri arasında 21 farklı uçuş düzenlenerek Rusya’ya gönderildiğine ilişkin belgeler yayımladı. Batı yaptırımları nedeniyle küresel finans sisteminden dışlanan rejim, bu dönemde neredeyse iki ton ağırlığında, 100 dolarlık banknotlar ve 500 euroluk banknotlarla dolu kargoları Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'na gönderdi. Bu paralar, yaptırım uygulanan Rus bankalarına yatırıldı. Söz konusu nakit transferleri, rejimin Rusya’ya olan bağımlılığını gözler önüne serdi.

GÜNEY KORE'DE NELER OLUYOR?

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, 3 Aralık'ta başarısız bir şekilde ilan ettiği sıkıyönetim kararı nedeniyle, muhalefet partilerinin sunduğu görevden alma önergesi Ulusal Meclis'te oylanarak kabul edildi. Meclisin aldığı kararın ardından azil süreci, Anayasa Mahkemesi'nin onayını gerektiriyor. Mahkeme, kanıtları değerlendirmek üzere bir duruşma düzenleyecek ve kararı onaylamak ya da reddetmek için 6 aylık bir süresi bulunuyor. 9 yargıçtan en az 6'sının azli onaylaması halinde, Devlet Başkanı Yoon görevden alınacak.

Kaynak: Fintables