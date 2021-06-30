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16 bin çalışanı adına 16 bin adet fidan bağışladı

30.06.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Kargo, Ege Orman Vakfı ile iş birliğine imza atarak, 16 bin çalışanı adına 16 bin adet fidan bağışında bulundu.

16 bin çalışanı adına 16 bin adet fidan bağışladı

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesinde oluşturulan Doğa Dostu Araslar platformu ise bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde 140 binden fazla fidan dikimi gerçekleştirdi.

Ayrıca kıyı temizliği hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği ile iş birliği yaparak, son 4 yılda toplam 4 ton atığın çevreyi kirletmesini önledi.

Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Projesi, Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri'nde 'Uluslararası Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülü'ne değer görüldü.

Ayrıca yine alanında saygın bir organizasyon olan Uluslararası Stevie Ödülleri'nde kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

'DOĞA DOSTU ARASLAR ORMANI'

Bu oluşum çerçevesinde 2011 yılında Türkiye'nin en geniş yüzde yüz elektrikli araç filosunu kuran Aras Kargo, bu çalışmalarının yanı sıra sıfır atık yönetmeliğine uyum, doğal kaynak tüketim verilerinin sistemli şekilde toplanması, araç egzoz emisyon ölçümlerinin şirket içerisinde yapılması, kağıt tüketim miktarı ve kullanılan ambalaj malzeme sayısının azaltılması gibi çevre dostu uygulamalarına devam ediyor.
Aras Kargo, çevresel riskleri en aza indirmek adına yeni bir fidan bağışı kampanyasına katıldı. Ege Orman Vakfı ile iş birliğine imza atan şirket, her bir çalışanı için 16 bin fidan bağışında bulundu.

Fidanlar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen sahalarda dikilecek ve ağaçlandırılacak bölgenin adı Doğa Dostu Araslar Ormanı olacak.

Kaynak: AA

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