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16 Nisan On numara çekilişi saat kaçta? 16 Nisan On numara çekiliş sonuç ekranı

16.04.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Nisan On Numara çekiliş sonuçlarının belli olmasına sayılı dakikalar kala heyecanlı bekleyiş sürüyor.Milli Piyango İdaresi tarafından, On Numara çekilişi haftanın iki gerçekleştiriliyor. Noter huzurunda gerçekleşen On numara çekilişinin sonuçları Millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak. Peki, On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 16 Nisan 2021 On Numara Çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

16 Nisan On numara çekilişi saat kaçta? 16 Nisan On numara çekiliş sonuç ekranı

16 Nisan On Numara çekilişi saat 20.00'da MP Tv'de canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi'nin Pazartesi ve Cuma günleri düzenlediği On Numara şans oyununda bu haftanın ilk çekilişi heyecanla bekleniyor. El değmeden noter huzurunda gerçekleşen şans oyunu On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasına az bir zaman kala Milli Piyango bilet sorgulama ekranı araştırılıyor. İşte, 16 Nisan On Numara çekilişinin sonuçları...

16 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişi 16 Nisan sonuçları bu akşam 20:00’da MP Tv ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

16 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL’dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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