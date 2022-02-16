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  4. 16 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 16 Şubat 2022 Çarşamba

16 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 16 Şubat 2022 Çarşamba

16.02.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, kripto paralarda yaşanan düşüş nedeniyle merak konusu oldu. Ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar ile kripto paralarını satmak isteyen kişiler Bitcoin ve Ethereum'da son durumu araştırıyor. Bitcoin; Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi diğer coinlere de yön veriyor. İşte 16 Şubat 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum...

16 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 16 Şubat 2022 Çarşamba

16 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler ellerindeki parayı değerlendirmek ve kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün, kripto para piyasalarında düşüş yaşandı. Öte yandan Bitcoin'de son durum; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarına da yön veriyor. Peki 15 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 15 Şubat Salı Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 16 Şubat Çarşamba günkü alış fiyatı 43.732,90 dolar olurken, satış fiyatı 43.732,89 doları gördü.

Bitcoin TL alış fiyatı ise 596.735,42, satış fiyatı 596.735,28 oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 16 Şubat Çarşamba günkü alış fiyatı 3.110,4400 dolar olurken, satış fiyatı 3.110,4300 doları gördü.

Ethereum TL alış fiyatı ise 42.441,9538, satış fiyatı 42.441,8174 oldu.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin,16 Şubat Çarşamba günkü alış fiyatı 0,1489 dolar olurken, satış fiyatı 0,1488 doları gördü.

Dogecoin TL alış fiyatı ise 2,0317, satış fiyatı 2,0304 oldu.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 16 Şubat Çarşamba günkü alış fiyatı 0,8289 dolar olurken, satış fiyatı 0,8288 doları gördü.

Ripple TL alış fiyatı ise 11,3103, satış fiyatı 11,3090 oldu.

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