16 Şubat Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor. Diğer yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 14.269,21 puandan başladı. TÜİK, ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini, Aralık 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini ve Aralık 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

TARIM ÜFE OCAKTA AYLIK BAZDA YÜZDE 8,46 ARTTI

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ocakta bir önceki aya göre yüzde 8,46, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43,58 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,46, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 43,58 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 38,18 artış gösterdi. Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,42, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 14,36, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 4,08 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 12,14, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,02 artış kayıtlara geçti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 109,71 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 30,43 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

İNŞAAT ÜRETİM ENDEKSİ ARALIK 2025'TE YILLIK BAZDA YÜZDE 7,5 ARTTI

İnşaat üretim endeksi, Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 7,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 7,5 artış kaydetti. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, söz konusu ayda Aralık 2024'e kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 8,4, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 5,5 yükseldiği görüldü. İnşaat üretim endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda ise yüzde 1 arttı. Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 1,3, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,9 artarken, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,4 azalış gösterdi.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ ARALIK 2025'TE YILLIK YÜZDE 4,2 ARTTI

Hizmet üretim endeksi, geçen yılın aralık ayında yıllık yüzde 4,2, aylık yüzde 1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks söz konusu ayda Aralık 2024'e kıyasla yüzde 4,2 yükseldi. Endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,5, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,6 artarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı. Hizmet üretim endeksi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,3, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,5, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,7 artarken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,3, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,3 azaldı.

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA TATİL HAVASINDA GİRDİ

Teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik yüksek değerleme endişelerinin etkileri devam ederken, ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörüler güçlendi. Bu durum piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı. Bu dönemde enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti. ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e gerilemişti. Açıklanan verilere paralel para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine gideceğine ilişkin tahminler yeniden güç kazanırken, Bankanın politikasına ilişkin belirsizlikler hala devam ediyor.

İş gücü piyasasının güçlü seyrinin devam etmesinden dolayı beklentinin altında gelen enflasyon verisinin Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gitmesi için yeterli olup olmayacağına dair ikilem yatırımcıların karar almasını zorlaştırıyor. Analistler, normalde ılımlı gelen bir enflasyon verisinin Bankaya faiz indirimi için daha fazla olanak sağlayabileceğini ancak açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin faiz indirimine gerek kalmadan güçlü iş gücü piyasası ve düşük enflasyonla yoluna devam edebileceğini ortaya koyduğunu aktardı. Enflasyon verisi ayrıca tarife ile ilgili düzenlemelerin de etkisinin kayda değer düzeyde olmadığını gösteriyor.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "Enflasyon konusunda biraz daha iyileşme sağlayabilirsek, faiz oranlarının daha da düşmeye devam edebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. Bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme ve Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ülke ekonomisinin gidişatına ve Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu vermesi beklenirken, söz konusu verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajların da önem taşıdığını söyledi. Tutanaklardan faiz indirimlerine ilişkin olumlu açıklamalar gelmesi durumunda hisse senedi piyasalarının pozitif etkilenebileceği, temkinli mesajlar gelmesi durumunda ise doların güçlenebileceği tahmin ediliyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 62. Münih Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada Başkan Donald Trump liderliğindeki yenilenme sürecine Avrupa'nın dahil olması çağrısında bulunarak, Avrupa ile sadece askeri ve ekonomik değil, manevi ve kültürel alanlarda da derin bağlara sahip olduklarını kaydetti.

Bugün ABD'de, Güney Kore'de ve Çin'de tatil olmasından dolayı piyasalar dar bir bantta hareket ediyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan azalışla yüzde 4,06'ya gerilerken, dolar endeksi Japonya'da büyüme verisinin beklentilerin altında gelmesi sonrasında yendeki düşüşün etkisiyle yüzde 0,1 artışla 97 seviyesinde seyrediyor.

Cuma günü yüzde 2,4 artarak 5 bin 33 dolara çıkan altının onsu, piyasalardaki düşük işlem hacmi ve kar satışlarının etkisiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 1 azalışla 4 bin 986 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ABD-İran arasında devam eden gerilimin etkisiyle yüzde 0,2 artışla 67,4 dolara çıktı.

ABD'DE PİYASALAR, BAŞKANLAR GÜNÜ TATİLİ DOLAYISIYLA BUGÜN KAPALI

New York borsasında cuma günü karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi, yüzde 0,1, S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yükselişle başladı. ABD'de piyasalar, Başkanlar Günü tatili dolayısıyla bugün kapalı olacak.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında cuma günü bankacılık hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle negatif bir seyir izlendi. Bölgede jeopolitik gelişmeler öne çıktı. Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı uluslararası düzenin "bittiği" mesajı ve "daha Avrupalı bir NATO" çağrılarıyla sona erdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, konferansın açılışında yaptığı konuşmada kurallara dayalı uluslararası düzenin bittiğine işaret etti. Merz, "Bu düzen, en iyi dönemlerinde ne kadar kusurlu olsa da artık bu haliyle bile mevcut değil." dedi.

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından tek kutuplu bir dünya oluşmuşsa da bunun artık geride kaldığını söyleyen Merz, ABD'nin liderlik iddiasının sorgulandığını, hatta belki de bunun kaybedildiğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da NATO'nun son dönemde hem güçlendiğini hem de genişlediğini savunarak bunun ve Avrupa'nın savunma alanındaki yeni rolünün, temmuz ayı başında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde daha belirgin hale geleceğini söyledi.

Öte yandan Lojistik ve kargo şirketi United Parcel Service'in (UPS) İrlanda kolu, Çin merkezli e-perakendeci Temu'nun Avrupa'daki iştiraki Whaleco şirketine teslimat faturalarını ödemediği için 37 milyon avroluk dava açtı.

Cuma günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,3 büyüyerek beklentileri karşıladı. Bu gelişmelerle, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,71, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

ASYA BORSALARINDA TATİL HAVASI HAKİM

Asya tarafında tatil dolayısıyla düşük işlem hacmi öne çıkıyor. Çin'de yeni ay yılı tatilinin başlamasından dolayı piyasalar kapalı. Güney Kore borsasında da tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmiyor. Makroekonomik veri tarafında Japonya'da 2025 yılı 4. çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Beklentiler, GSYH'nin yüzde 1,6 artması yönündeydi. Zayıf ekonomik verilerin başlıca nedenleri arasında zayıf işletme harcamaları, durgun ihracat ve durgun özel tüketim yer alıyor. Analistler, ülkede kötü gelen büyüme verisinin ardından küresel büyümeye ilişkin iyimserliğin sorgulanabileceğini söyledi.

Kötü gelen veriler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımlarını öteleyebileceğine ilişkin öngörüleri öne çıkarırken, verilerin Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin agresif mali teşviklerini desteklemesi ise Japonya borsasına pozitif yansıdı.

Öte yandan Takaiçi'nin bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda ile bir araya gelmesi bekleniyor. Ülkede büyüme verisinin ardından yende düşüş görülürken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 artışla 153,2 seviyesinde seyrediyor. Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

BORSADA SON DURUM

BIST 100 endeksi, cuma gününü önceki kapanışın hemen üstünde 14.180,69 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,52 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.269,21 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile taş toprak, en çok gerileyen yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik yüksek değerleme endişelerinin etkileri devam ederken, ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörüler güçlendi. Bu durum piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak büyüme, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajların piyasaların odağında yer alacağını belirtti.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 artışla 43,6656'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 43,7180'den işlem görüyor.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ile 2025 yılı 4. Madde konsültasyonunu tamamladı. Fondan yapılan açıklamada, Türkiye'nin dezenflasyon programının başarılar gösterdiği belirtilerek, "Mevcut politika bileşimi, dezenflasyon ile istikrarlı büyümeyi dengelemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

BU HAFTA TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bu hafta yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı konut fiyat endeksi, çarşamba işsizlik oranı, perşembe tüketici güven endeksi, cuma reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. ABD'de bu hafta salı günü New York Fed sanayi endeksi, perakende satışlar, çarşamba dayanıklı mal siparişleri, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Fed'in toplantı tutanakları, perşembe toptan eşya stokları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma büyüme, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. ABD'de piyasalar, Başkanlar Günü tatili dolayısıyla pazartesi kapalı. Bu hafta Almanya ve İngiltere’de enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Bu hafta pazartesi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, salı Almanya'da enflasyon ve Zew Ekonomik Güven Endeksi, çarşamba İngiltere'de enflasyon, perşembe Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, cuma bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Bu hafta Çin, Hong Kong ve Güney Kore'deki tatiller nedeniyle işlem hacminin düşük olması bekleniyor. Çin'de yeni ay yılı tatili sebebiyle bu hafta piyasalarda işlemler yapılmayacak. Hong Kong'da da piyasalar cuma günü hariç kapalı olacak. Güney Kore'de ise "Kore Yeni Yılı" sebebiyle pazartesi, salı ve çarşamba günleri piyasalar kapalı olacak. Bu hafta pazartesi Japonya'da büyüme, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi ve cuma Japonya'da enflasyon verileri takip edilecek.

OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ, OCAK AYI VERİLERİNİ AÇIKLADI

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, otomotiv ihracatı adet bazında yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 gerileyerek 64 bin 725 olarak gerçekleşti.

OSD, bu yılın ocak dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 düşüşle 99 bin 247 olarak kayıtlara geçti. Otomobil üretimi ise yüzde 17 gerileyerek 55 bin 504 olurken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 100 bin 864 oldu.

Ocak ayında ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16, hafif ticari araç grubunda yüzde 14, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 47 arttı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 56 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil ve hafif ticari araç) yüzde 57, kamyon grubunda yüzde 44, otobüs-midibüs grubunda yüzde 63 ve traktörde yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV İHRACATI YAKLAŞIK 3 MİLYAR DOLAR OLDU

Otomotiv ihracatı yılın ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 17 azalarak 64 bin 725 oldu.

Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 azaldı. Aynı dönemde traktör ihracatı da yüzde 5 azalarak 700 olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026'nın ocak ayında da yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerine göre, söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde otomobil ihracatı ise değer bazında yüzde 12 azalışla 763 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2 azalırken, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 4 arttı.

Bu yılın ilk ayında toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 77 bin 590 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 9 artış sağlayarak 61 bin 55 oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 14, hafif ticari araç pazarı yüzde 13, ağır ticari araç pazarı yüzde 23 büyüdü.

Geçen ay otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 37, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

EPDK'DEN DOĞAL GAZ PİYASASINDA TÜKETİCİ ODAKLI YENİ DÜZENLEMELER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faturalandırmadan bağlantı bedeline kadar birçok alanda değişiklik içeren yeni düzenlemelerle doğal gaz piyasasında tüketici haklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12 Şubat'ta yaptığı toplantıda, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikler kabul edildi. Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Düzenlemelerle doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın artırılması, tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi hedefleniyor.

BAĞLANTI BEDELİNDE 6 TAKSİT İMKANI

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla taksitli ödemek isteyen tüketiciler için mevcut 3 taksit uygulaması genişletildi. Yeni düzenlemeyle 6 aya kadar taksit imkanı sağlanarak tüketicilere ödeme planında daha fazla esneklik tanındı.

Kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan kişilerden yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı.

SAYAÇ VE FATURALANDIRMA SÜREÇLERİNDE NETLİK

Yanlış ölçüm veya kaçak kullanım durumlarında tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçlere açıklık ve uygulama birliği kazandırıldı. Böylece tüketiciler ve dağıtım şirketleri açısından hukuki netlik sağlanmış oldu.

Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde tüketim tutarının en fazla 2 fatura döneminde tahakkuk ettirilmesine ilişkin mevcut hüküm, tüketici lehine değiştirilerek en az 4 fatura dönemine yayılacak şekilde yeniden düzenlendi.

Ayrıca, tüketicinin tercihine bağlı olarak kağıt faturaya ek kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirme imkanı getirildi. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesajla bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

Kurul tarafından belirlenecek kriterlere uygun bölgelerde uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerinin kullanımı ile sayaçları koruyucu ekipmanların devreye alınmasına imkan tanındı. Düzenlemeyle kaçak kullanımın önlenmesi ve işletme verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

HİZMET KALİTESİ VE VERİ GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLDİ

Yapılan değişikliklerle, dağıtım şirketlerinin acil çağrı hizmetlerinin daha profesyonel yapılar tarafından yürütülmesi de hedefleniyor.

Ayrıca, dağıtım bölgelerinde en az bir işletme binası kurulması hükme bağlandı. Arşivlerin dijital ortama aktarılması zorunlu hale getirildi. Şirket verilerinin ayrıştırılmış şekilde yönetilmesiyle veri bütünlüğü ve gizliliğinin korunmasına yönelik düzenleme yapıldı.

İhbar alma ve ekip yönlendirme süreçlerinde yeni teknolojik sistemlerin kullanılmasına imkan tanındı. Ayrıca afet ve acil durumlarda dağıtım şirketlerinin birbirlerine personel, araç ve ekipman desteği verebilmesine yönelik mevzuat dayanağı oluşturuldu.

Yüksek tüketimli bazı tesislerin teknik ve ekonomik kriterler çerçevesinde ilgili lisans bölgesine dahil edilebilmesine imkan sağlandı. Düzenlemenin konut tarifelerine olumlu yansıması ve serbest tüketiciler arasındaki rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarında temel önceliklerinin tüketicinin korunması ve memnuniyetinin artırılması olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Elbette güvence bedeline yönelik olarak, sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımız için getirdiğimiz muafiyetler de sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Ayrıca yaptığımız düzenlemeler ile teknolojik altyapıyı güçlendirirken veri güvenliği ve hizmet kalitesini de üst seviyeye taşıyoruz. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasını kalıcı biçimde tesis etmektir."

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır