160 yeni metrobüsten 30'u geldi! 'Yeni 300 metrobüse onay yok'

Türkiye'nin en büyük şehrinin ortalama yüzde 62'lik bir tıkanıklık seviyesine sahip olduğunu kaydedilen araştırmada, bunun ortalama yolculuk sürelerine daha da fazla olarak yansıdığı aktarıldı.

İstanbul'un yoğun trafiğini biraz olsun rahatlatan vasıtaların başında metrobüsler gelirken, milyonlarca kişi şehri neredeyse bir ucundan bir ucuna kat edebiliyor. Bu noktada 2021 yılında günlük ortalama 1,1 milyondan fazla kişi yolculuk için metrobüsü tercih etti. Kullanım payı ise tüm toplu ulaşım araçlarının içinde yüzde payı ise toplamın oldu.

GÜNÜN HER SAATİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Ancak Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'ine karşılık gelen 15,8 milyondan fazla kişinin yaşadığı İstanbul’da metrobüsler çoğu zaman yetersiz kalıyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) 6 bin 373 aracın 672'sinin metrobüs hattında çalışırken, hemen hemen günün her saatinde yoğunluk yaşanıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metrobüs ağına yeni otobüsler eklemek için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda İBB geçtiğimiz günlerde kendi öz kaynaklarıyla alımını yaptığı 160 yeni metrobüsten 30’una kavuştu.

300 METROBÜS İÇİN ONAY YOK

İstanbul, İBB’nin kendi öz kaynaklarıyla alımını yaptığı 160 yeni metrobüsten 30’una kavuştu. Ancak 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki 184,3 milyar liralık yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 27 ile ulaştırma ve haberleşme sektörünün pay almasına rağmen belediyenin yaklaşık 2 yıl önce 300 otobüs alımı ile ilgili kararı plana dahil edilmedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu filodaki araçların kilometresinin ve yaş ortalamasının oldukça yüksek olduğunun altını çizdi. Bu anlamda kentin otobüs filosunun yenilenmesinin mecburi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Yaklaşık 2 yıl önce, 300 otobüs alımıyla ilgili, finansmanını da hazırladığımız 90 milyon Euro’luk bir bütçeyle Meclis’ten de oy birliğiyle çıkarttığımız bir yetki almıştık ve bu kararı, Ankara'da ilgili kurumlara göndermiştik. Fakat Cumhurbaşkanlığımız, 1,5 yıl onayda bekleyen bu kararla ilgili ne 2021 yılı için ne de 2022 yılı için yatırım planına bu süreci katmadı ve bu önerimizi yatırım planına almadı” ifadelerini kullandı.



