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1650 TL'ye bilet satışına başladılar... İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi! Yüzde 43'lük artış

19.07.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt içi yolculuklarında hava yolunu tercih edenler dikkat! İç hatlardaki tek yön uçuşlarda uygulanan 'tavan fiyat' 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseltildi. Bu gelişmenin ardından hava yolu şirketlerinin çeşitli noktalara 1650 TL'ye bilet satışına başladığı öğrenildi.

1650 TL'ye bilet satışına başladılar... İç hat uçuşlarında tavan fiyat yükseltildi! Yüzde 43'lük artış

Gıda, ürün ve hizmet fiyatlarındaki hareketlilik gündemdeki yerini korurken yurt içi seyahatlerinde hava yolunu tercih edenleri ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; iç hatlarda tek yönde uçuşlarda uygulanan tavan fiyat yaklaşık yüzde 43'lük artışla 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseltildi.

1650 TL'YE BİLET SATIŞI BAŞLADI

Tavan fiyatın yükselmesinin ardından hava yolu şirketleri çeşitli noktalara 1.650 TL'ye bilet satışına başladı.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan ücret 299 TL olarak belirlenmişti. Tavan ücret 2014 yılında 309 TL’ye, 2017 yılından ise 352 TL olarak belirlenmiş ve 2019 yılının Ekim ayına kadar aynı ücret tarifesi devam etmişti. Tavan ücreti 2021 yılı sonunda ise 499 liraydı. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor. 2022 başında 599 lira olan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya revize edilmişti.

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