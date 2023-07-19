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‘Kademeli geçiş’ mesajı verilmişti! Yerli-yabancı yatırımcı yarına kilitlendi: Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İki kurum tek tahmin…

19.07.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne olur, ne zaman? soruları bugün de gündemdeki sıcaklığını koruyor. TCMB geçtiğimzi ay faizleri 26 ay sonra ilk kez arttırmıştı. Para Politikası Kurulu (PPK) metninde açık bir şekilde ‘kademeli faiz artırımı’ yapılacağını duyuran Merkez Bankası için tahminler netleşti. İşte Merkez Bankası faiz kararı Temmuz ayı için tüm beklentiler ve haberin detayları…

‘Kademeli geçiş’ mesajı verilmişti! Yerli-yabancı yatırımcı yarına kilitlendi: Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İki kurum tek tahmin…

Merkez Bankası faiz kararı son dakika… Haziran ayında Mart 2021 sonrası ilk kez faiz artırımına giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor. Seçimlerin ardından ikinci kez toplanacak olan PPK, hem yerli hem de yabancı yatırımcının kafasında soru işareti olan Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? sorusuna açıklık getirecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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FAİZ KARARI İÇİN MART 2021’DEN BU YANA İLK

Merkez Bankası politika faizinde en son artış Naci Ağbal'ın başkanlığının son döneminde Mart 2021'de yapılmıştı. Mart toplantısında Ağbal başkanlığındaki Para Politikası Kurulu 2 puan artış gerçekleştirmiş ve politika faizini yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti. Bu toplantının ardından eski Başkan Naci Ağbal’ın bankadaki görevi sona ermişti. Merkez Bankası 26 ay boyunca politika faizinde indirim yaparken, son olarak Şubat 2023’te 1 haftalık repo faizini 50 baz puan daha aşağı çekerek yüzde 8,50 seviyesine getirmişti. Mart 2021’ten bu yana ise politika faizinde 1050 baz puanlık faiz indirimi yapılırken, Haziran ayında banka faiz artırımı kararı aldı.

Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı yüzde 8,50 seviyesinden 650 baz puanlık artış ile yüzde 15 seviyesine yükseltildi. Piyasanın beklentisi ise faizlerin yüzde 15 ile 40 arasında bir noktaya yükseltilmesiydi, ancak ağırlıklı olarak yüzde 20 ile 25 arasındaki seviyeler konuşuluyordu.

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PPK METNİNDE ‘KADEMELİ ARTIŞ’ MESAJI

Kararın ardından açıklanan PPK metninde ise dilin tamamen değiştiği, veri odaklı ve şeffaf bir sürece geçildiği görüldü. Metinde ise Temmuz 2023 Merkez Bankası faiz kararına ilişkin kritik bir ipucu yer aldı. “Parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir” denilerek faizlerde kademeli olarak faizlerin artırılacağına ilişkin önemli ifadeler kullanıldı.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yılsonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamı bu hafta faiz artışı beklerken, tahminler yüzde 17 ila yüzde 21.50 bandında yer alıyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Tahminler yüzde 24 ile yüzde 35 bandında yer alıyor.


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