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17.002 liranın 2 lirasını anlattı! Bakan Işıkhan net brüt asgari ücret için ilk kez açıkladı: ‘Tamamen teknik bir şey…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
29.01.2024 08:32 | Son Güncelleme:
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Net brüt asgari ücret 2024 yılı için belirlenmişti. Ancak özellikle 17.002 TL’ye yükseltilen net asgari ücret rakamındaki 2 lira hem çok konuşulmuş hem de sebebi merak edilmişti. Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2 liraya dair kamuoyundaki spekülasyonlara ilk kez yanıt verdi. “Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey” dedi.

17.002 liranın 2 lirasını anlattı! Bakan Işıkhan net brüt asgari ücret için ilk kez açıkladı: ‘Tamamen teknik bir şey…’

Net asgari ücret 2024 yılı için 17.002 TL, brüt asgari ücret ise 20.002,50 TL olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yılın son günlerinde açıklanan yeni rakam ile asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu. Devlet tarafından verilen destek ise 500 liradan 700 liraya yükseltildi.

TÜRK LİRASI (299)

‘2 LİRA’ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yeni asgari ücretle beraber özellikle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına 2 lira detayı girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TRT Haber’de Bakan çalışma hayatına ve gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, asgari ücretteki 2 liranın sırrını da ilk kez açıkladı.

vedat-isikhan-trt-haber-canli-2175260

Bakan Işıkhan, ücreti asgari ücretin üzerinde olan tüm çalışanların da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.

TÜRK LİRASI (345)

"ASGARİ ÜCRETTEKİ 2 LİRA TEKNİK BİR ŞEY"

Işıkhan, asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Asgari ücret belirlenirken, günlük ve brüt olarak belirlenmekte. Biz net olarak ifade ediyoruz ama brüt olarak belirleniyor. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanıyor. Tamamen teknik bir şey. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı bir düzenleme. Şimdi buna göre de 2024 yılı brüt asgari ücretin aylık tutarı brüt olarak 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı da 88 lira 90 kuruş olarak belirlenmiş. Kesintilerin ardından da net asgari ücret tutarı da 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirleniyor. Biz de bu rakamı ifade ettik."


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asgari ücret
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