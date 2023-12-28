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17.002 TL olmuştu: Asgari ücret zammı için Merkez Bankası'ndan açıklama: Ocak ayını işaret ettiler

28.12.2023 15:04 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz toplantısına ilişkin özetleri yayımladı. Özetlerde kredi faizlerinde gelinen seviyelerin hedeflenen sıkılıkla uyumlu olduğu belirtildi. 2024 asgari ücret zammı için yapılan artışın Ocak ayındaki enflasyonu arttırmasının beklendiğinin altı çizildi.

17.002 TL olmuştu: Asgari ücret zammı için Merkez Bankası'ndan açıklama: Ocak ayını işaret ettiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yayımlandı. Dün 17.002 TL'ye yükseltilen asgari ücret zammı da rapora girdi. TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını değerlendirdi.

Özetlerde şu ifadeler öne çıktı:

ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK ENFLASYONUNU TETİKLEYECEK

Aylık enflasyon, başta asgari ücret olmak üzere ücret ayarlamaları ve zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisi ile ocak ayında yükselecektir. Enflasyon Raporu tahminlerine de yansıtılmış olan aylık enflasyondaki söz konusu artışın şubat ayı ve sonrasında yavaşlayarak, yılın ilk yarısında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşe yakın seyredeceği tahmin edilmektedir.

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ENFLASYONDA RİSK DEVAM EDİYOR

Yakın dönem tüketici enflasyonu gerçekleşmeleri dikkate alındığında, belirli hizmet sektörü kalemlerinde enflasyonun bir süre daha yüksek seyretme riski bulunmaktadır.

Aralık ayı faiz kararının da etkisiyle, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir.

Parasal ve miktarsal sıkılaştırma ile sadeleşme kararlarının etkisiyle kredi faizlerinde gelinen seviyelerin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.

Son dönemde, uluslararası rezervlerdeki süregelen artış başta olmak üzere likiditeyi etkileyen bileşenlerin etkisi ile piyasada likidite fazlası oluştuğu gözlenmektedir.


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