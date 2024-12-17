17 Aralık önemli ekonomi başlıkları: Asgari ücret, BDDK'dan yeni banka duyurusu...

Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeleri Fintables derlemeye devam ediyor. 17 Aralık bülteninde Fintables Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişemeleri aktardı. İşte önemli ekonomi başlıkları:

ABD’nin seçilmiş başkanI Donald Trump, son dönemde Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili Türkiye’ye desteğini açıkladı. Türkiye’nin bölgedeki önemine vurgu yapan Trump, “Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret toplantısından yine rakam çıkmadı. Toplantı sonrası işçi heyetini temsilen konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, herhangi bir ücret rakamının konuşulmadığını söyledi. Rakamın haftaya gerçekleşecek toplantıda telaffuz edilmesi bekleniyor.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesindeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Likhachev, 1. ünitenin devreye alınması için önemli bir aşamaya geçildiğini ve türbin testlerinin tamamlandığını ifade etti.

AJANDA

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabul edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi ile bir kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE DESTEK

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Florida Mar-a-Lago’daki basın toplantısında konuşan Trump, Erdoğan’ı “çok akıllı ve güçlü bir lider” olarak nitelendirdi. Trump, Suriye’deki Beşşar Esed rejimiyle ilgili değerlendirmesinde, “Esed’in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. Erdoğan için ise, “Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Büyük bir askeri gücü var ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu” dedi.

Trump, Suriye’deki 900 ABD askerinin geleceğiyle ilgili bir gazetecinin sorusuna, “Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye” yanıtını verdi. Türkiye’nin bölgedeki önemine vurgu yapan Trump, “Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle” ifadelerini kullandı. Trump, Türkiye’nin NATO müttefiki olarak bölgedeki etkisine dikkat çekerek, ABD’nin Türkiye ile Suriye’de daha etkili bir şekilde çalışabileceğini belirtti. “(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iyi anlaştığım biri. Türkiye önemli bir güç ve bizim için stratejik bir ortak olabilir” açıklamalarında bulundu.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE İKİNCİ TOPLANTI TAMAMLANDI

Yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayan görüşmeler kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını gerçekleştirdi. İlk olarak 10 Aralık’ta toplanan komisyon, ikinci toplantıyı dün yaklaşık bir saat süren bir oturumla tamamladı. Toplantı sonrası işçi heyetini temsilen konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, herhangi bir ücret rakamının konuşulmadığını söyledi. Ağar, bir rakamın tartışılmasını talep ettiklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, "Üçüncü toplantıdan önce bir rakamın belirlenmesini talep ediyoruz. Sürecin uzayacağını düşünmüyorum. 3. toplantıda sürecin tamamlanacağını öngörüyoruz. Talebimiz, geçinebilecek bir ücretin belirlenmesi" dedi.

Asgari ücret zammı ile ilgili üçüncü toplantının tarihi önümüzdeki hafta kesinleştirilecek. Komisyonun 10 Aralık’ta yapılan ilk toplantısına başkanlık eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, adil bir ücretin belirlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “İstihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem işveren taraflarının memnuniyetini gözeten bir ücret belirlenmesini ümit ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yeni asgari ücretin belirlenmesinde gerçekleşen veya öngörülen enflasyon oranlarının dikkate alınmayacağını belirterek, insanların yüzünü güldürecek bir ücret beklentisini dile getirmişti.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesindeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Likhachev, 1. ünitenin devreye alınması için önemli bir aşamaya geçildiğini ve türbin testlerinin tamamlandığını ifade etti. Ayrıca, Alman Siemens'in yaptırımlar nedeniyle gaz yalıtımlı şalt tesisi ekipmanlarını tedarik etmeyi reddetmesinin oluşturduğu açığı kapattıklarını belirtti.

Likhachev, Siemens'in tedarik etmeyi reddettiği gaz yalıtımlı şalt tesisi nedeniyle zorlandıklarını, ancak bu sorunu Rosatom’un üretim kapasitesi ve Çinli ortakların desteğiyle çözdüklerini açıkladı. Şu anda ekipmanın yarısından fazlasının kurulumunun tamamlandığını ve bu sürecin Türk ve Çinli uzmanların iş birliğiyle hızlandırıldığını belirtti.

KART GÜNCELLEMESİ

CNBC-e’den Hazal Ateş’in özel haberine göre kredi kartı limitleri, gelirin 4 katına kadar belirlenmiş şekilde uygulanmaya devam edecek. Bankaların, yeni yılda tüketicilerin harcamaları ve gelir durumunu dikkate alarak limitleri güncellemesi bekleniyor. Bu güncellemeler, BDDK'nın mevcut düzenlemesine dayanarak yapılacak. Örneğin, primini asgari ücretten yatıran ancak kira gibi ek geliri olan tüketiciler için bankalar, daha kapsamlı bir değerlendirme yapacak. Bankalar, müşterinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bilgileri, maaşı ve diğer gelir kalemlerini inceleyerek kredi kartı limitlerini belirleyecek.

BAKANLIK İHALE DÜZENLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit faizli tahvil ve 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil için düzenlediği ihalelerde toplamda 19,94 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli sabit faizli tahvil ihalesinde 40,4 milyar TL’lik teklife karşılık 13,6 milyar TL net satış gerçekleştirdi. Bu tahvilin 6 ayda bir sabit yüzde 18 kupon ödemesi bulunuyor. 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde ise 16,1 milyar TL’lik teklife karşılık 6,34 milyar TL net satış yapıldı. Bu tahvilde dönemsel faiz yüzde 23,33 olarak belirlendi.

TÜİK'TEN TARIM ÜRÜNLERİ ÜFE'Sİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım ÜFE kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 8,88 artış kaydederken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,91 oranında yükseldi. Aylık artış Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşirken, yıllık bazda da son beş ayın zirvesine ulaşıldı. Alt gruplar arasında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 263,86 ile turunçgillerde kaydedildi. Aylık bazda ise sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda yüzde 43,95 ile en yüksek artış yaşandı.

Euro Bölgesi'nde ticari faaliyetler, hizmet sektörünün yeniden büyümeye geçmesiyle birlikte imalat sanayindeki daralmayı kısmen telafi ederek bu ay düşüş hızını yavaşlattı.S&P Global tarafından hazırlanan HCOB Euro Bölgesi Ön Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 48,3'ten 49,5'e yükseldi. Bu artışa rağmen, endeks hala büyüme ve daralmayı ayıran 50 seviyesinin altında kalmaya devam etti. Ancak ekonomistlerin endeksin 48,2'ye gerilemesini beklediği göz önüne alındığında bu rakamlar sürpriz bir iyileşmeye işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yaptığı konuşmada, para politikasına ve enflasyonla mücadeledeki son duruma ilişkin önemli mesajlar verdi. Lagarde, faiz indirimlerinin gelecekteki seyri için dezenflasyon sürecinin devam edip etmeyeceğine dair verilerin belirleyici olacağını vurguladı. Lagarde, enflasyonun ECB'nin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini teyit eden verilerin devam etmesi durumunda faiz oranlarının daha da indirilebileceğini belirtti. "Faizleri yeterince uzun süre sınırlayıcı seviyede tutmak artık gerekli değil" diyen Lagarde, faiz indirimlerinin sürdürülebilir olabileceği sinyalini verdi.

Bitcoin yatırımlarıyla tanınan yazılım şirketi MicroStrategy Inc., teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksine dahil edilmesiyle birlikte dikkat çekici bir yükseliş trendinde. Şirketin hisseleri, pazartesi günü yapılan piyasa önce işlemlerde %4 yükseldi. Bu gelişme, Nasdaq 100 endeksinin 25,7 trilyon dolarlık büyüklüğüne katkıda bulunması ve Bitcoin’e (BTC) dolaylı yatırım imkanı sağlamasıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin bilançosunda toplam 44 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunuyor ki bu, toplam Bitcoin arzının yaklaşık %2’sine denk geliyor.

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Katılımevim Katılım Bankası A.Ş., 10 milyar TL sermaye ile kurulacak. Bankanın kurucu ortakları arasında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce bulunuyor. Kuruluş izni, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilen bilgi ve belgeler doğrultusunda verildi. Yeni bankanın, katılım bankacılığı alanında Türkiye'de faaliyet göstereceği ifade edildi.

Kaynak: Fintables