17 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar ve alışveriş tutkunlarının merakla beklediği A101 aktüel ürünler kataloğu sonunda yayınlandı. A101 market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı 17 Haziran 2021 kataloğu merak ediliyordu. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

17 HAZİRAN 2021 A101 AKTÜEL KATALOĞU... A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Toshiba Smart LED TV 4299 TL üzerinden satışa sunuluyor. Onvo marka Smart LED TV ise 3299 TL'den satışa sunulmakta.

Flavel marka çamaşır makinesi 1699 TL'den tüketicinin beğenisine sunulurken, SEG marka turbo fırın 1099 TL'den satışa sunuluyor.

Üçüncü sayfada Lenova Notebook 4299 TL'den, Arzum çay makinesi 259 TL'den satışa sunuldu.

Dördüncü sayfada çok amaçlı dolap, banyo dolabı, plastik ürünler, buzluk gibi ürünler satışa sunulurken, düğün sandalyesi 99,95 TL fiyatıyla yer aldı.

Beşinci sayfada plates ve spor ürünleri yer alırken, altıncı sayfada bisiklet, oyuncak ve bitki ürünleri yer aldı.

Yedinci sayfada yemek tabağı, tencereler ve mutfak gereçleri yer aldı. 8. sayfada ise taraftar lisanslı tek kişilik pike 39,95 TL'ye satışa sunuldu.