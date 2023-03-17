17 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: İndirimli ürünleri kaçırmayın: Airfryer 3.099 TL ve Ramazan ayına özel zikirmatik 23,50 TL!

17 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. 17 Mart 2023 Cuma günü BİM'de Airfryer de dahil olmak üzere mutfak eşyalarındam, elektronik ev aletlerine, temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyata satılacak. İşte 17 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...
İşte 17 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu:
65 İnç UHD Android Led TV 7.999 TL
55 İnç UHD Android Led TV 5.999 TL
Robot Süpürge 13.499 TL
Erkek Bakım Seti 399 TL
Tamir Seti 149 TL
Oyuncak Bebek 129 TL
Taşlı metal peçetelik 69 TL
Aynalı tepsi 149 TL
Taşlı metal havluluk 79 TL
Seccade 99 TL
Çay Seti 199 TL
Ayaklı su/meşrubat sebili 59 TL
Airfryer 3.099 TL
5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 2.299 TL
Blender Seti 499 TL
Çay Makinesi 499 TL
Sürgülü Aspiratör 499 TL
Tekli Ocak 329 TL