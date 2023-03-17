17 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: İndirimli ürünleri kaçırmayın: Airfryer 3.099 TL ve Ramazan ayına özel zikirmatik 23,50 TL!

17 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. 17 Mart 2023 Cuma günü BİM'de Airfryer de dahil olmak üzere mutfak eşyalarındam, elektronik ev aletlerine, temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine kadar birçok ürün uygun fiyata satılacak. İşte 17 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİMMART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (17 MART 2023 CUMA)

İşte 17 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu:

65 İnç UHD Android Led TV 7.999 TL

55 İnç UHD Android Led TV 5.999 TL

Robot Süpürge 13.499 TL

Erkek Bakım Seti 399 TL

Tamir Seti 149 TL

Oyuncak Bebek 129 TL

Taşlı metal peçetelik 69 TL

Aynalı tepsi 149 TL

Taşlı metal havluluk 79 TL

Seccade 99 TL

Çay Seti 199 TL

Ayaklı su/meşrubat sebili 59 TL

Airfryer 3.099 TL

5.5 L Dijital Yağsız Fritöz 2.299 TL

Blender Seti 499 TL

Çay Makinesi 499 TL

Sürgülü Aspiratör 499 TL

Tekli Ocak 329 TL



