17 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto çekilişi sonuç ekranı

17 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam MP Tv' üzerinden saat 21:30'da canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde 17 Nisan devreden büyük ikramiye tutarı 140.858.200 TL oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları az sonra Millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak. İşte, 17 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

17 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 17 Nisan Sayısal Loto çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.