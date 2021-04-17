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17 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto çekilişi sonuç ekranı

17.04.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto 17 Nisan çekilişi heyecanla bekleniyor. Sayısal Loto’nun devreden büyük ikramiye tutarı 14 Nisan'da 140.858.200 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen 21:30'da gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto şanslı numaraları, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline adresi üzerinden paylaşılacak. İşte, 17 Nisan Sayısal Loto çekilişi detayları...

17 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto çekilişi sonuç ekranı

17 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam MP Tv' üzerinden saat 21:30'da canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde 17 Nisan devreden büyük ikramiye tutarı 140.858.200 TL oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları az sonra Millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak. İşte, 17 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

17 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 17 Nisan Sayısal Loto çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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sayısal loto Milli Piyango
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