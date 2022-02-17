17 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Şubat 2022 Perşembe

17 Şubat Perşembe haftanın dördüncü gününde güncel altın fiyatları altın almak isteyen, ellerindeki altını bozdurmayı düşünen ya da yatırım yapmak konusunda düşünceleri olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin altınların hurda değerinden alınacağını açıklamasının ardından altın fiyatları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 17 Şubat'ta yarım altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? 17 Şubat'ta çeyrek kaç TL, yarım kaç TL? İşte 17 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları ve son rakamlar...

ONS ALTIN NE KADAR?

17 Perşembe günü sabah saatlerinde güncel Ons altın fiyatları şu şekildedir:

ALIŞ: 1.872,59 dolar

SATIŞ: 1.873,01 dolar

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın:

ALIŞ: 816,62

SATIŞ: 816,76

Cumhuriyet altın

ALIŞ: 5.413,00

SARIŞ: 5.495,00

Çeyrek altın:

ALIŞ: 1.326,00

SATIŞ: 1.349,00

Yarım altın:

ALIŞ: 2.661,00

SATIŞ: 2.698,00

Tam altın:

ALIŞ: 5.225,25

SATIŞ: 5.326,97

Ata altın:

ALIŞ: 5.447,00

SATIŞ: 5.514,00

