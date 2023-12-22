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17 yıl sonra bir ilk! Merkez Bankası'ndan depo alım ihalesi

22.12.2023 11:33 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası 17 yılın ardından TL depo ihalesi açtı! Söz konusu gelişmeye göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 80 milyar lira ile sınırlı olmak üzere depo alım ihalesi açtı.

17 yıl sonra bir ilk! Merkez Bankası'ndan depo alım ihalesi

TCMB, dünkü politika metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini desteklemek amacıyla kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğini bildirmişti.

Faiz kararının ardından yapılan duyuruda, TCMB'nin kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla TL depo alım ihaleleri düzenleyeceği açıklanmıştı.

17 YILIN ARDINDAN YENİDEN!

TCMB, piyasadaki fazla likiditeyi sterilize etmek amacıyla söz konusu ihaleleri açarken, TL depo ihaleleri böylece yaklaşık 17 yılın ardından yeniden açılmış oldu. (AA)

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TCMB Merkez Bankası
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