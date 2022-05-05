18- 24 yaşında olan herkese veriliyor! İşte PTT'den 33.000 TL ödeme alma fırsatı...

18-24 yaş arası her gencin yararlanabileceği çeyiz parası, gençler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bankada derli toplu birikim yapmakta olan gençlere, ayrıca evlenirken devlet tarafından 16 bin 394 liraya varan destek sağlanıyor. Söz konusu yardımdan 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş bütün Türk vatandaşları faydalanabiliyor. İşte ödemeyi almak için gereken şartlar...

18-24 YAŞ ARASI GENÇLERE 33.000 TL DESTEK!

Devlet tarafından sağlanmakta olan çeyiz parası ödemeleri evlenecek gençlere önemli ölçüde fayda sağlıyor. Çeyiz parası ödemesinde ayrıca geriye dönük ödeme hakkı bulunuyor. Söz konusu yardımdan 24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş bütün Türk vatandaşları yararlanabiliyor.

Öncelikle vatandaşların çeyiz hesabı açması gerekiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 sene birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapan kişiler, devlet katkısından faydalanabiliyor. Çeyiz hesabı olan vatandaşlar 2022 senesi güncel rakamlarıyla 16 bin 394 liraya varan devlet katkısı ödemesinden yararlanabiliyor.

Fakat çiftler bu imkandan ayrı ayrı yararlanıp alabileceği desteği 32 bin 788 liraya kadar da yükseltebiliyor.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARI DA YARARLANABİLİYOR

24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları çeyiz hesabı açabiliyor ve sistemde ikamet esası olmadığı için yurt dışındaki Türk vatandaşları da ödemeden yararlanabiliyor. Ayrıca 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından çeyiz hesabı açmak da mümkün oluyor.

Birden fazla çeyiz hesabı açılması halinde ise hesaplar birleştirilemez ve sadece başvurulan ilk hesaba devlet katkısı ödemesi yapılır.

Düzenli ödemelerin yapılacağı miktar da merak ediliyor. Katılımcılar ödemelerini en az 36 ay boyunca düzenli olarak yapmalı. Düzenli aylık ödemelere ilişkin bu sene için alt sınır 282,83 TL olurken, üst sınır ise 2.828,34 TL. Alt sınır ve üst sınır her sene yeniden değerleme oranında artırılmakta.

Yine her ödeme döneminde çeyiz hesabına yönetmelikte belirtilmekte olan üst sınır kadar tutar yatırılabilmekte. Aynı zamanda açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2022 senesi için 42.425,20 TL'ye kadar para yatırılabiliyor.

FAİZSİZ OLARAK AÇILABİLİYOR

Bir dönem içerisinde hesaptan para çekmek isteyen vatandaşlara en fazla 2 defa çekim hakkı tanınıyor. Çekim hakkının kullanılması durumunda hesapta kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekmekte. Ayrıca çeyiz hesabı faizsiz olarak da açılabiliyor.



