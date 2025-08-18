18 Ağustos Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Küresel piyasalar haftaya pozitif bir seyirle başlarken özellikle bu hafta için gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na çevrildi. Piyasaların gündeminde Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler sürerken bir yandan da ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesi takip edilecek. TCMB’nin, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını yayımlamasıyla yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu. Bütçe uygulama sonuçları da açıklanırken Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri temmuzda 1 trilyon 96 milyar 914 milyon lira, giderleri 1 trilyon 120 milyar 775 milyon lira oldu. İşte öne çıkan başlıklar...

KÜRESEL PİYASALAR HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Küresel piyasalar, yeni haftada, Fed’in faiz indirim sürecine yeniden başlayacağı beklentisi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik adımların etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, bu hafta gözler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalara çevrildi.

JACKSON HOLE EKONOMİ POLİTİKASI SEMPOZYUMU VE FED’İN FAİZ KARARI

Perşembe günü ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu yatırımcıların odağında bulunurken, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin Bankanın faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalar ve piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik başta ABD'nin attığı adımlar olmak üzere uluslararası gündem yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Cuma günü ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü. Trump, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını belirtti. Putin ise Trump ile vardıkları anlayışın hedefe ulaşma ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umduğunu söyledi.

TRUMP - ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Trump bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirecek. Analistler, toplantıdan alınacak kararların Rusya-Ukrayna Savaşı'nda nihai barışın sağlanması için önemli olabileceğini belirterek, jeopolitik risklerin azalmasının piyasalardaki risk iştahını artırabileceğini kaydetti.

KONUT FİYAT ENDEKSİ TEMMUZDA AYLIK BAZDA YÜZDE 0,9 ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 187,7'ye çıktı. KFE, temmuzda yıllık yüzde 32,8 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 0,5 oldu. Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, temmuzda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,6, Ankara'da yüzde 1,2 artış görülürken, İzmir'de ise yüzde 1 azalış kaydedildi. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 33,5, Ankara'da yüzde 42,9 ve İzmir'de yüzde 31 yükseldi.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKU İKİNCİ ÇEYREKTE AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 azalarak ikinci çeyrekte 168,2 milyar dolar oldu. Vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku 220,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 azalarak 72,7 milyar dolar olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler de yüzde 2,8 azalarak 29,3 milyar dolara indi. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre yüzde 44,5 azalarak 10,3 milyar dolara düştü. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,6 artışla 19,1 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 7,4 artışla 20,9 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 5,2 artarak 22,4 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,2 artarak 66,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 8,4 artarak 61,3 milyar, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 19,9 artarak 4,9 milyar dolar oldu. Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 37'sinin dolar, yüzde 27'sinin avro, yüzde 21'inin Türk lirası ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. Haziran itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 59 milyar dolara gerilerken, ticari kredi yükümlülükleri ise yaklaşık 62 milyar dolara geriledi.

BRENT PETROL FİYATINDA SON DURUM

Cuma günü 66,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,77 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 65,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,39 dolardan işlem gördü.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik yapılan görüşmenin ardından verilen olumlu sinyaller, fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Trump bugün de Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirecek.

Analistler, piyasalarda söz konusu görüşmelerden sonuç alınamayabileceğine dair beklentilerin hakim olduğunu ifade ederken, sonuç alınması durumunda ise piyasalara daha fazla Rus petrolü tedarikinin fiyatları aşağı yönlü baskılayabileceğini tahmin ediyor.

Rus petrolünün başlıca ithalatçılarını hedef alan ikincil yaptırımlara yönelik ise Trump'ın, özellikle Çin'e yönelik, henüz adım atmayı planlamadığı belirtiliyor. Yatırımcılar ayrıca, 21 Ağustos'ta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine dair sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyalleri takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 72,17 doların direnç, 64,37 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

TCMB PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre geçen ay yüzde 1,63 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,69'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,66'dan 29,69'a yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan 22,84'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,08'den 16,92'ye geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,7219'dan 43,9571'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 47,6972'den 48,3632'ye yükseldi. TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 40, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,74 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,57 oldu. Politika faizine ilişkin yıl sonu beklentisi ise yüzde 35,57 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27,78'e indi.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,1 artarak 1 trilyon 96 milyar 914 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 35,4 artışla 1 trilyon 120 milyar 775 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 yükselerek 6 trilyon 695 milyar 494 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,4 artarak 7 trilyon 699 milyar 834 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi, temmuzda 23 milyar 862 milyon lira, ocak-temmuz döneminde 1 trilyon 4 milyar 340 milyon lira açık verdi. Geçen yıl temmuzda 4 milyar 238 milyon lira faiz dışı açık verilirken bu yılın aynı ayında 110 milyar 726 milyon lira faiz dışı fazla oluştu.

TCMB’DEN ZORUNLU KARŞILIKLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaparak kredi büyüme hesaplama dönemlerini 8 haftaya çıkardı. Kredi büyüme oranları değişmemekle birlikte, 8 haftalık dönem ile uyumlu olacak şekilde güncellendi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır