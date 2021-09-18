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18 Eylül Cumartesi altın fiyatları! Gram, çeyrek ve yarım altın yükseldi!

18.09.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde devamlı ivmeyi aşağı çeviren gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları, dolardaki ani yükselişme birlikte çıkışa geçti. Dün haftanın son işlem gününe 482 TL’den başlayan gram altın, 18 Eylül 2021 Cumartesi sabahına değer kazancıyla başladı.

Uzun vadede yatırımcısını mutlu eden, kısa vadede de al-sat yapılması önerilmeyen altın fiyatları, son günlerdeki düşüşünün aksine yükselişe geçti. Bir dönem 500 TL’yi de aşarak kendi rekorunu kıran, ardından 480 TL’nin altına kadar düşen gram altın, yönünü yukarı çevirdi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftanın son işlem gününde 482 TL’den işlem gören gram altın, 487 TL’den hareket ediyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Alış fiyatı 791 TL olan çeyrek altın ise 806 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemlerdeki artışlarla birlikte 3 bin TL'yi aşan ve bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını 3 bin 145 TL'den alınırken 3 bin 210 TL'den de satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

18 Eylül Cumartesi günü yarım altının alış fiyatı bin 580 TL'de yer alırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise bin 611 TL’den hareket ediyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

438,51 TL’den alış fiyatı bulunan 22 ayar bileziğin satış fiyatı ise 455,46 TL bandında yer alıyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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