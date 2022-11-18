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18 Kasım 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Merkez Bankası döviz rezervleri 2022'nin zirvesinde: Tam 117,5 milyar dolar!

18.11.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın son işlem günü olan 18 Kasım 2022 Cuma günü hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan önceki kapanışı 1,052.99 TL'den yapan gram altın bugün 1.054,35 TL alış, 1.054,61 TL'den işlem görüyor. Önceki kapanışını 6.949.00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını ise 6.807,00 TL'den alınıp, 6.962,00 TL'den satılıyor. Peki, 18 Kasım 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? İşte 18 Kasım 2022 euro ve dolar fiyatları!

18 Kasım 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Merkez Bankası döviz rezervleri 2022'nin zirvesinde: Tam 117,5 milyar dolar!

Dolar ve Euro'da son durum 18 Kasım 2022 Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Önceki kapanışını yüze 0.04 artışla 18,5975 TL'den yapan USD dün 18,5924 TL alış, 18,6026 TL satış fiyatından; önceki kapanışını 19,3030 TL'den Euro ise 19,2792 TL alış, 19,3270 TL satış fiyatından el değiştirmişti. Peki bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 18 Kasım 2022 Cuma gününün euro ve dolar fiyatları...

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DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar önceki kapanışını 18,5975 TL'den yaptı. Geçtiğimiz gün 18,5924 alış fiyatından işlem gören Dolar, 18,6026 TL satış fiyatından el değiştirdi.

18 Kasım 2022 Cuma günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir.

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 19,3030 TL'den yaptı. Euro dün, 19,2792 TL alış, 19,3270 TL satış fiyatından el değiştirdi.

DOLAR CANLI VE ANLIK ALIŞ SATIŞ FİYATI

Anlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet FinansAnlık Döviz Kurları, Dolar ve Euro Fiyatları, Forex Verileri | Mynet Finans
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 18 Kasım 2022 Cuma Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 18 Kasım 2022 Cuma

TCMB DÖVİZ REZERVLERİ SENENİN ZİRVESİNDE!

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Kasımda bir önceki haftaya göre 3 milyar 841 milyon dolar arttı ve 117 milyar 523 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. MB’nin brüt rezervleri yılın, net rezervleri 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altın rezervleri ise 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolar seviyesine yükseldi.

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