18 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 18 Mayıs Çarşamba günün ilk saatlerinden bu yana araştırma yapıyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi devam etmişti. 22 ayar altın bilezikte son durum merak konusu oldu. Peki 18 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin detaylar...

18 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 Mayıs günü yani haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Önceki kapanışını 847,06 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 845,76 TL alış ve 855,75 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 677,73 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 677,22 TL alış ve 677,32 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 614,57 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise 510,78 TL alış ve 614,23 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 928,40 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 925,91 lira satış fiyatı 926,09 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 925,91 TL

Gram altın satış: 926,09 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.125,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.038,00 TL satış fiyatı 6.114,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.038,00 TL

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Cumhuriyet altını satış: 6.114,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.074,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.023,00 TL alış ve 3.069,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 3.023,00 TL

Yarım altın satış: 3.069,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.536,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.512,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.534,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.512,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.534,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 6.036,00 TL alış ve 6.113,00 TL satış fiyatına sahip.

