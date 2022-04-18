18 Nisan Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Nisan 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 928,64 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.504,00 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 18 Nisan 2022 Pazartesi günü altın fiyatları...

18 NİSAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

18 Nisan Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 928,64 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 932,98 lira satış fiyatı 933,16 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.006,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6,046 TL satış fiyatı 6.114 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3,008,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.028,00 TL alış ve 3.068,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.504,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 18 Nisan itibariyle 1.514,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.534,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

