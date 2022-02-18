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18 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 18 Şubat 2022 Cuma

18.02.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları, kripto paralarda yatay seyrin devam etmesi nedeniyle daha önceden kripto para almış bulunan ve ellerindeki kripto paraları paraya çevirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 18 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 18 Şubat Cuma kripto paralarda son durum...

18 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 18 Şubat 2022 Cuma

18 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler ellerindeki parayı değerlendirmek ve kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kripto paralarda yatay seyrin devam etmesi de vatandaşların yakın takibinde büyük bir etken. Öte yandan bir süre önce Bitcoin milyarderi Sam Bankman-Fried kripto para borsası konusunda yaptığı açıklamada dijital varlıklardaki düşüşün kış aylarında değil sonbaharda olabileceğini açıklamıştı. Peki 18 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 18 Şubat Cuma kripto paralarda son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 18 Şubat Cuma günü yüzde 0,60 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 40.733,51 Dolar, satış fiyatı 40.733,50 Dolar oldu.Bitcoin'in TL fiyatı alış değeri 554.586,74 olurken satış fiyatı ise 554.586,60 oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un 18 Şubat Cuma günü alış 2.894,9200 dolar, satış fiyatı 2.894,9100 dolar oldu.

Ethereum TL fiyatı:

Alış: 39.414,3358 TL

Satış: 39.414,1997 TL

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin'in, 18 Şubat Cuma günü alış fiyatı alış fiyatı 0,1410 dolar, satış fiyatı 0,1409 dolar oldu.

Dogecoin TL fiyatı:

Alış: 1,9197 TL

Satış: 1,9184 TL

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

Ripple 18 Şubat Cuma günkü alış fiyatı 0,7872 dolar olurken, satış fiyatı 0,7871 doları gördü.

Ripple TL fiyatı:

Alış: 10,7177 TL

Satış: 10,7164 TL

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Anahtar Kelimeler:
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