18 Şubat önemli ekonomi başlıkları: O şirket Avrupa'da liderliğini güçlendirdi, dev bankadan altın tahmini...

18 Şubat Salı günü Fintables yaşann finans gelişmeleri derledi. Şirketlerin finansal sonuçları belli oldu, Forda otosan ihracat rekoru kırdı. İşte Finans dünyasında yaşanan sıcak gelişmeler...

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

☑ Şirketlerin finansal sonuçları, sanayideki zayıflığın etkilerini net şekilde ortaya koyuyor. Tüpraş, yüksek kapasite kullanımı ve güçlü üretime rağmen marj daralması nedeniyle beklentilerin altında kaldı.

☑ Ford Otosan, ihracatta rekor kırarken, iç pazardaki rekabet ve üretim süreçlerindeki aksaklıklarla mücadele ediyor.

☑ Goldman Sachs, 2025 yıl sonu altın fiyat tahminini 2.890 dolardan 3.100 dolara çıkardı. Merkez bankalarının artan talebi ve ETF varlıklarının kademeli artışı bu yükselişi destekleyen ana faktörler olarak öne çıkıyor.

☑ Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’da IMF’nin düzenlediği konferansta konuştu. Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu, ancak bu sürecin yavaş ilerlediğini belirtti.

AJANDA

1️⃣ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’yi resmi törenle karşılayacak. İkili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.

2️⃣ Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü ve ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

3️⃣ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

4️⃣ Koç Holding ve TAV Havalimanları finansal sonuçlarını açıklayacak.

TÜPRAŞ 2024 RAPORUNU AÇIKLADI

Tüpraş, 2024 yılına dair finansal raporunu açıklarken, 2025 beklentilerini de paylaştı. Yılın ikinci yarısında bakım süreçlerinin tamamlanmasıyla kapasite kullanım oranı %93’e ulaşarak 2019’dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Rafineri üretimi yıllık bazda %7 artışla zirve yaparken, toplam satışlar 30,4 milyon tona ulaşarak 2017’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Küresel akaryakıt talebindeki artış özellikle benzin ve jet yakıtında öne çıkarken, motorin talebi sabit kaldı. Ürün marjları arz-talep dengesizlikleri nedeniyle pandemi öncesine kıyasla güçlü seyrini korurken, OPEC+ kesinti kararları ve Kızıldeniz’deki jeopolitik riskler ham petrol fiyat farklarını genişletti. Şirketin 4. çeyrek finansal sonuçları beklentilerin altında kaldı. 4. çeyrek net kârı, daralan ham petrol fiyat farkları, düşen ürün marjları ve geçtiğimiz yılda ertelenmiş vergi sebebiyle gerçekleşen yüksek baz etkisiyle yıllık %93 azalarak 4,7 milyar TL oldu. Net kâr marjı %2,25 seviyesinde gerçekleşirken, satış gelirleri yıllık %35 düşüşle 173,5 milyar TL’ye geriledi. Buna rağmen, şirketin nakit pozisyonu 54 milyar TL oldu. 2025 yılında hisse başına toplam 12,92 TL temettü dağıtımı planlanırken, ilk taksit 28 Mart’ta 6,61 TL, ikinci taksit ise 30 Eylül’de 6,30 TL olarak ödenecek.

2025'TEN BEKLENTİLERİ NE?

Şirketin 2025 yılına dair operasyonel beklentileri, yüksek kapasite kullanımı ve güçlü üretim rakamlarını işaret ediyor. Net rafineri marjı beklentisi 5-6 dolar/v seviyesinde belirlenirken, kapasite kullanımının %90-95 bandında olması, üretimin yaklaşık 26 milyon ton ve toplam satışların 30 milyon ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Yatırım tarafında ise 600 milyon dolarlık harcama öngörülüyor. Stratejik dönüşüm planı kapsamında Kınık Rüzgar Santrali’nin devreye alınmasıyla sıfır karbon elektrik üretimi yıllık %21 arttı, 653 MW’lık ön lisanslar alındı ve Avrupa’da 214 MW’lık güneş enerjisi santrali lisansına sahip bir şirketin devralınması tamamlandı. Ürün marjlarında normalleşme eğilimi devam ederken, özellikle OPEC+ kesinti kararlarının Brent üzerindeki etkisinin sınırlı kalması ve Avrupa’daki yüksek stok seviyelerine rağmen talebin güçlü seyretmesi dikkat çekiyor. Yurt içi benzin talebi yıllık %24 artarken, toplam akaryakıt talebi %4 yükseldi.

FORD OTOSAN'IN 2024 KARI BELLİ OLDU

Ford Otosan, 2024 yılı finansallarını ve 2025 beklentilerini duyurdu. Şirketin toplam satış gelirleri 595 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 38,8 milyar TL oldu. Enflasyonist baskılar, rekabetçi fiyatlama ortamı ve döviz kurunun nispeten dengeli seyretmesi nedeniyle araç başına FAVÖK 1.758 Euro seviyesine geriledi. Geçtiğimiz yılın araç başı FAVÖK rakamı 2.554 Euro olarak kaydedilmişti. İç pazarda, GSR nedeniyle rekabet yoğunlaşırken, Ford Otosan’ın satışları çok kısmi de olsa düşüş kaydetti. Üretim tarafında, model geçiş süreçlerinin uzaması nedeniyle Gölcük’te üretim daraldı. Şirketin toplam üretimi %7 büyüyerek 633 bin adede çıkarken, kapasite kullanımı %81 seviyesinde gerçekleşti. 2024 sonunda, Ford Otosan’ın toplam üretim kapasitesi 934.500 adede yükseldi. Şirketin önümüzdeki dönem için ajandasında yurt içi pazar kârlılığını artırma, üretim süreçlerini hızlandırma ve yeni modellerin devreye girmesiyle verimlilik sağlama stratejileri ön planda olacak.

AVRUPA'DA LİDERLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİ

İhracatta ise Ford Otosan, Avrupa’daki pazar liderliğini güçlendirerek Ford’un ticari araç üretiminin %76’sını üstlendi. Avrupa pazarında binek araç segmenti %1,1 büyürken, hafif ticari araç segmenti %7,2 yükseldi. Ancak, ağır ticari araç segmentindeki daralma ve lojistik maliyetlerindeki artış zorluk yarattı. Ford Otosan, Puma ve Courier ile ihracat gelirlerini artırırken, toplam araç ihracatını %33,3 yükselterek 546 bin adede ulaştırdı. Özellikle Custom ve Courier modellerine olan yüksek talep, şirketin büyümesini destekledi. Ford’un Avrupa’daki ticari araç pazar payı %15,4 ile rekor seviyeye ulaştı. Ford Otosan, 2025 yılı için daha iyimser. Yurt dışı satışlarda büyüme devam edecek, toplam ihracatın 610-660 bin aralığında gerçekleşmesi hedefleniyor. Üretim tarafında, toplam üretim adetlerinin 700-750 bin seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Finansal beklentiler açısından, satış gelirlerinin yüksek tek haneli büyüme kaydetmesi beklenirken, FAVÖK marjı %7-%8 aralığında hedefleniyor. Şirket, yeni model üretim süreçlerinin tamamlanması ve operasyonel verimliliğin artmasıyla marjlarını desteklemeyi hedefliyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’ın Al Ula şehrinde IMF ve krallığın ortaklaşa düzenlediği konferansta Türkiye ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ancak bu sürecin kademeli ilerlediğini belirtti. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini vurgulayan Şimşek, bu sürecin beklentilerin daha da iyileşmesi açısından kritik önem taşıdığını ifade etti. “İyi politikaların yerini hiçbir şey tutamaz” diyen Şimşek, sıkı para politikası, daha disiplinli maliye politikası ve destekleyici gelir politikalarının birleşimiyle dezenflasyonun süreceğine inandıklarını dile getirdi.

DEV BANKA ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü talebini gerekçe göstererek 2025 yıl sonu altın fiyat tahminini ons başına 2.890 dolardan 3.100 dolara çıkardı. Banka, merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları yıl sonuna kadar %9 artıracağını ve bu yükselişin, fonlama maliyetleri düştükçe ETF talebinin artmasıyla destekleneceğini öngörüyor. Ancak politika belirsizlikleri, özellikle ticaret tarifeleri konusundaki endişeler yüksek kalırsa, uzun vadeli spekülatif pozisyonlanma nedeniyle altının 3.300 dolar seviyesine kadar çıkma potansiyeli bulunduğunu belirtiyor.

PARİS'TE UKRAYNA GÜNDEMİ

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğinde Paris’te Ukrayna gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya geldi. Liderler, Ukrayna’nın barış görüşmelerine güçlü bir konumda oturması gerektiğini vurgularken, kalıcı barışın ancak ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü güvence altına alındığında mümkün olacağını belirtti. Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik askeri destek konusunda üzerine düşeni yaptığı ifade edilirken, savunma sanayii yatırımlarının, üretimin ve harcamaların artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları, OPEC+ ülkelerinin üretimi artırmayı ertelemeyi değerlendirdiğine dair haberlerin ve Ukrayna’nın Rusya’daki bir ham petrol pompalama istasyonuna insansız hava aracıyla düzenlediği saldırının etkisiyle yükseliş kaydetse de, ardından yatay seyre döndü. Brent petrol varil başına 75 doların, ABD ham petrolü ise 71 doların üzerinde işlem görüyor. Nisan ayında başlaması beklenen arz artışının ertelenebileceği yönündeki haberler, fiyatları destekleyen unsurlar arasında. Ancak Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, OPEC ve müttefiklerinin şu an için böyle bir ertelemeyi tartışmadığını belirtti.

Kaynak: Fintables