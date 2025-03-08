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18 yıldır bu işi yapıyor, 'Teklifler geliyor' Doğu Karadeniz'de bu işi yapan tek kadın o... 4 bin model yaptı 'Tamamen tesadüf'

08.03.2025 11:53
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Trabzon'da liseyi bitirdikten sonra iş aramaya başlayan Gülseren Baki'nin (48), gördüğü bir ilan ile hayatı değişti. Baki, gördüğü bu ilan ile Doğu Karadeniz'in tek kadın ayakkabıcısı oldu. Yıllarca özel sektörde çalıştıktan sonra Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olan Baki duyanların şaşırdığını ifade ederek, "Ayakkabı diken kadınlar vardır ama tasarımını yapan çok az kişi var" dedi.

Trabzon'da liseyi bitirip, iş aramaya başlayan Gülseren Baki, gördüğü ilan sonrası Avrupa Birliği'nin açtığı kursla ayakkabı sektörüne ilk adımını attı. Eğitim sürecinde ayakkabı üretiminin tüm aşamalarını öğrenen Baki, çizim yeteneği sayesinde tasarım alanına yönlendirildi. Erkek egemen bir alanda kendini geliştirerek sektörde zamanla fark yaratan Baki, yıllar içinde yaklaşık 4 bine yakın ayakkabı modeli tasarladı. Uluslararası platformlarda yer alarak yıllarca özel sektörde çalışan, meslekte 18 yılını dolduran Baki, 8 yıldır da usta öğretici olarak Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim veriyor.

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18 YILDIR BU İŞİ YAPIYOR

Gülseren Baki, çizim yeteneğinin olmasından dolayı ayakkabı tasarımına yönlendirildiğini belirterek, "18 yıldır ayakkabıcılık işiyle uğraşıyorum. Serüvenim Avrupa Birliği'nin açtığı bir kurs ile başladı. 11 yıl özel sektörde çalıştım, 8 yıldır da Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışıyorum. Hem pratikte hem de fabrikada eğitimler gördük. Ayakkabı yapımının her bölümünü öğrendim. Sonra bizi yeteneklerimize göre ayırdılar. Çizim yeteneğim iyi olduğu için ayakkabı çiziminde patronuma birlikte çalışmaya başladım. Tasarımlar yapıp, modeller çıkarttık. İtalya'dan gelen tasarımcılarla çalışma fırsatım oldu. Uluslararası fuarlara katıldık" diye konuştu.

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'TAMAMEN TESADÜFTÜ'

Baki, ayakkabı tasarımcılığına tesadüfen başladığını ifade ederek, "Liseden sonra iş arıyordum. Gördüğüm ilan üzerine ayakkabıcılığa başladım. Aslında tamamen tesadüftü. O şekilde başlayınca öyle de devam etti. Zamanla mesleğim oldu, severek yapıyorum. Erkeklerin egemen olduğu bir alanda kadın çalışanın olması her duyanı şaşırtıyor. Ayakkabı diken kadınlar vardır ama tasarımını yapan çok az kişi var. Güzel tepkiler de alıyorum, takdir edenler oluyor" dedi.

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4 BİN AYAKKABI MODELİ ÇİZDİ

Yaklaşık 4 bin ayakkabı modeli çizdiğini söyleyen Baki, "Her çeşit ayakkabı modelini yaparım. Ayakkabının kalıplarını çıkarıyorum. Sayasını da dikebilirim ama asıl işim modelini çizmek. Erkek, kadın ve çocuk ayakkabıları yapabiliyorum. Yaklaşık 4 bin model çizmişimdir. İlk zamanlar her gün yeni bir model çiziyordum. Şimdi daha yavaş hareket ediyorum" diye konuştu.

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"TEKLİFLER GELİYOR"

Baki, mesleğini severek yaptığını ve kadınların her şeyi yapabileceğini vurgulayarak, "Gelen müşterinin istediğini yapabilmek mutlu ediyor. İsteklerine cevap vermek güzel bir duygu. Mesleğimin zor bir yanı yok. Sevdikten sonra her kadın her şeyi yapabilir. Kadınlar her şeyi yapar. Şu anki düşüncelerim önceden olsaydı, farklı çizimlerle başka yerlerde olabilirdim. Teklifler geliyor, genç yaşta olsaydım denemek isterdim. Kadınların elinden her iş gelir. Her şeyi becerirler. Kadınlar her şeyi yapabilir" dedi.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon ayakkabı Kadın
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