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1800 gün prim ödeyenlere 3 maaş bağlanıyor! SGK’ya dilekçe vermek yetiyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor…

19.04.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1800 gün prim ödeyenler 3 maaş alabilir! SGK’ya dilekçe vermek yetiyor! Sosyal devlet gereğince bazı şartları taşıyan vatandaşlara 3 maaş birden bağlanıyor. SGK kapsamında sağlanan özel haklar arasında çok kişi bilmese bile 3 maaş alma hakkı var. Diğer yandan bazı sosyal ödenekler ise gelir durumuna bakılmaksızın ödeniyor. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı hangi kurumdan emekli olunduğu fark etmiyor. İşte; 3 maaş alma hakkı!

1800 gün prim ödeyenlere 3 maaş bağlanıyor! SGK’ya dilekçe vermek yetiyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor…

SGK’ya dilekçe vermek yetiyor! 1800 gün prim ödeyenlere 3 maaş bağlanıyor! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 3 maaş almak için SGK’ya başvuru yapmak yetiyor ve gerekli şartları sağlayanlara ödeme sağlanıyor. SGK kapsamında sağlanan özel haklar arasında çift ve bazen üç maaş hakkı veriliyor. SGK emeklisi bir kadın, kendi maaşının yanı sıra vefat eden kocasının ve babasının maaşlarını da alabiliyor.

EMEKLİ OLSANIZ DA 3 MAAŞ ALABİLİRSİNİZ

Sosyal güvenlik sisteminin kadınlara sağladığı en önemli haklardan biri de anne, baba ve eşin vefatı halinde bağlanan maaştır. Kadınlar, hem babaları hem de eşleri üzerinden belli koşullarda maaş alabiliyor. Özellikle vefat eden eşin hangi sigorta türüne (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) bağlı çalıştığına bakılmadan geride kalan kadın eşe maaş bağlanıyor.

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Bu maaşın bağlanabilmesi için memur ya da Bağ-Kur’lu sigortalı eşin Ekim 2008’den sonra vefatı halinde en az 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Ekim 2008’den sonra vefat eden sigortalının SSK’lı olması halinde, 5 yıldan beri sigortası bulunması ve 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor. Bağ-Kur’lu sigortalının Ekim 2008’den önce vefatı halinde 1800 gün prim ödemiş olması yeterli oluyor.

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Bu maaş, bazı durumlarda kadın çalışıyorsa veya kendi sigortası nedeniyle emekliyse yine bağlanır. Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yakını olmayan kadınlara da devlet primsiz aylık bağlıyor.

KADINLARA NASIL 3 MAAŞ VERİLİYOR?

Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan (memurluktan) emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor.

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Bu durumda üç maaş bağlanmış oluyor. Dikkat edilirse burada maaşlar ‘üç farklı sigorta sistemine göre’ bağlanıyor.

KADINLARA ÖMÜR BOYU YETİM AYLIĞI HAKKI

Anne veya babasını kaybeden bir kız çocuğu, evlenene kadar ve sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun ömür boyu yetim aylığı alır. Kız çocuğu evlenirse ya da bir işe girerse aylık kesilir. Boşandığında ya da işten ayrıldığında aylık yeniden bağlanır.

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Memur olan veya memur emeklisi olan kız çocuğuna Emekli Sandığı yetim aylığı bağlamaz. Kendisi çalışan ve emekli maaşı olan kız çocuğuna SSK ve Bağkur’dan yetim aylığı bağlanmaz. Ancak Emekli Sandığı’na tabi olmaması şartıyla çalışan veya emekli kız çocuğuna sadece Emekli Sandığı yetim aylığı bağlar.

DUL VE YETİM AYLIĞI NASIL ALINIR?

Dul ve yetim aylığı alabilmek için resmi başvuru şart. Bunun için ölüm aylığı talep belgesi il ve ilçelerde bulunan sigorta müdürlüklerine teslim edilmeli. Vefat eden eş SSK veya Bağkur’lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.

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