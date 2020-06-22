1800 günle emekli olmak mümkün! Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli oluyor...

Sigortalı olarak iş hayatını sürdürürken iş kazası, meslek hastalığı ya da rahatsızlık gibi nedenlerle çalışma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybeden vatandaşlara istisnai bir durum uygulanır. Çalışamayacak derecede iş gücünde kayıp yaşanması, malullük durumunu ortaya çıkartır. Kişilerin maluliyet durumundan dolayı gelirini kaybetmesinin mağduriyet yaratmaması adına ise; malulen emeklilik formülü devreye sokulur. Sigortalı olarak çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve hayatına devam edebilmesi için emekli maaşı verilir. Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli olabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar nelerdir? Kimler malulen emekli sayılır? İşte malulen emeklilik konusunda çoğu kişinin bilmediği altın değerinde detaylar...
Malulen emeklilik; kaza, rahatsızlık ya da hastalık gibi çeşitli nedenlerle iş gücünde en az %60 oranında kayıp yaşadığını sağlık kuruluşları tarafından tescilleyen kişilerin elde ettikleri emekli maaşına verilen isimdir. Malulen emekli olabilmek için kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.
Maluliyet durumu yaşayanların Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde en az 10 yıl sigortalı olması gerekir.
İş gücü kaybının belirlenen oranda olduğu raporla ispat edilen ve 10 yıllık sigortalılık süresini tamamlayanlardan 1800 prim günü ödemesi şartını yerine getirmesi beklenir. (Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşu tarafından verilen raporda “başka birinin sürekli bakımına muhtaç” ifadesinin yer alması durumunda sigortalılık süresi ve prim miktarı şartları aranmaz.)
Malulen emeklilik için yapılan başvurunun ardından kişilerin sevk edilen sağlık kuruluşlarından sağlık raporu alması gerekir. Sevk genellikle devlet hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma Hastaneleri ile üniversite hastanelerine yapılır. Bu raporda iş gücü kaybı oranın en az %60 olması gereklidir. Yazılan raporda maluliyet oranı ve durumu açık bir şekilde belirtilmelidir.
Hizmet akdine bağlı olarak 4A sigortalılık statüsünde olanların işten ayrılması, kendi nam ile hesabına bağlı olarak çalışan 4B sigortalılık statüsünde olanların ticari faaliyetlerine son vermesi ve SGK’ya prim borçlarının olmaması gerekir. Emekli Sandığı (4C) sigortalılık statüsünde olanların ise görevlerinden ayrılmış olmaları şarttır.
Malulen emeklilik hakkını elde etmek için kişilerin ya da vasilerinin resmi başvurularını iletmesi gerekir. Başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru sırasında kişilere verilen sağlık raporunun ve işten ayrıldığını ispat eden belgelerin yanında olması gerekir. Yapılan inceleme sonucunda kişilerin maluliyet kapsamında değerlendirilen hastalık gruplarından birine sahip olması durumunda aylık bağlanır.
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