1800 günle emekli olmak mümkün! Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli oluyor...

Sigortalı olarak iş hayatını sürdürürken iş kazası, meslek hastalığı ya da rahatsızlık gibi nedenlerle çalışma gücünün tamamını ya da bir kısmını kaybeden vatandaşlara istisnai bir durum uygulanır. Çalışamayacak derecede iş gücünde kayıp yaşanması, malullük durumunu ortaya çıkartır. Kişilerin maluliyet durumundan dolayı gelirini kaybetmesinin mağduriyet yaratmaması adına ise; malulen emeklilik formülü devreye sokulur. Sigortalı olarak çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve hayatına devam edebilmesi için emekli maaşı verilir. Malulen emeklilik nedir? Malulen emekli olabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar nelerdir? Kimler malulen emekli sayılır? İşte malulen emeklilik konusunda çoğu kişinin bilmediği altın değerinde detaylar...

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen emeklilik; kaza, rahatsızlık ya da hastalık gibi çeşitli nedenlerle iş gücünde en az %60 oranında kayıp yaşadığını sağlık kuruluşları tarafından tescilleyen kişilerin elde ettikleri emekli maaşına verilen isimdir. Malulen emekli olabilmek için kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.