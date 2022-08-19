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19 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı hangi illere yattı, yatan iller listesi belli oldu mu?

19.08.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan engelli vatandaşlar ile ailelerine yaptığı evde bakım parası ödemeleri her ay hesaplara yatıyor. Peki Evde bakım maaşı hangi illere yattı, yatan iller listesi belli oldu mu? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili ayrıntılar...

19 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı hangi illere yattı, yatan iller listesi belli oldu mu?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu. Kısa mesaj ya da e-Devlet'ten evde bakım parası sorgulaması yapılabiliyor. Peki Evde bakım maaşı hangi illere yattı, yatan iller listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller listesi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

1

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak konusu oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

3

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

2

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

5

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